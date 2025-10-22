ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎWSÀèÈ¯¤Ï¡Ö¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡¥É·³´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¸À¡Äµß±çÅÐÈÄ¤â¡ÖÅ¸³«¼¡Âè¡×
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè3Àï¤«Âè4Àï¤ÎÀèÈ¯¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À¤É¤Á¤é¤Ë¤¹¤ë¤«·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤À¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅê¼êÉüµ¢¤·¤¿ÂçÃ«¤ÏÁ°²ó17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¡£7²óÅÓÃæ10Ã¥»°¿¶2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¡£¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¯³èÌö¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ØÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Çº¸ÏÓ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤ËÀè¿Ø¤òÂ÷¤·¡¢Âè2Àï¤Ç»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤òÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï±¦ÏÓ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤È¶¦¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë