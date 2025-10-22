ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】東九州道中津⇔豊前上下線で通行止め 約1時間16分後に解除… 【続報】東九州道中津⇔豊前上下線で通行止め 約1時間16分後に解除 事故復旧緊急工事（10月22日午前7時20分ごろ発生） 【続報】東九州道中津⇔豊前上下線で通行止め 約1時間16分後に解除 事故復旧緊急工事（10月22日午前7時20分ごろ発生） 2025年10月22日 8時16分 リンクをコピーする みんなの感想は？ ハイウェイ交通情報によると、東九州自動車道中津⇔豊前（上下線）は事故復旧緊急工事（防護柵）のため、22日午前7時20分ごろから通行止めになっている。同8時36分、解除になった。▶NEXCO西日本・交通情報 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 災害後の鉄道再開遅れは…不可欠な安全点検 福岡市城南区で男性が小学生女児に「名前は？」と声かけ、追いかけられる 七隈1丁目付近の路上 北九州市八幡西区で男が女性らに下半身見せる 永犬丸東町1丁目2番付近で公然わいせつ 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, 生花, グループウェア, マンション, ダイス, リペア工事, 長野, 上田, リハビリ, 在宅医療