バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。

「免許はあるが、ほぼ乗らない」(女性／37歳)



せっかくバイクの免許を取ったのに、なぜかバイクを買わない、またはバイクも買ったのにほとんど乗らないなんていう人もいます。手に入れた途端に熱が冷めてしまうのでしょうか?

筆者の先輩には苦労して限定解除をしたものの、合格したら持っていた愛車も処分して別の趣味に走ってしまった人もいます。念願の大型免許を取ったことで燃え尽きたのか、“挑戦すること”自体が楽しかったのかもしれません……。

調査時期: 2022年12月13日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 1,000人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

ツハラ☆リョウ デザイン業に従事する「便利屋」。ライフワークは「手段を問わず人を笑わせること」。 この著者の記事一覧はこちら