ドジャースのデーブロバーツ監督が21日（日本時間22日）、オンライン会見を行い、24日（同25日）からブルージェイズと戦うワールドシリーズ（WS）に向けて、大谷翔平投手（31）の登板日などに言及した。

指揮官はブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）同様に第1戦はスネル、第2戦は山本由伸が先発すると明かした。その上で「ゲーム3とゲーム4については様子を見ながら決める予定だ」とし、大谷の登板日についても救援待機も含め「まだ決めていない。シリーズの展開を見て判断する」と明言を避けた。

また、NLCSのMVPに輝いた大谷がMVPトロフィーを持ち帰らず、「TEAM EFFORT（チーム全体の成果）」と印字されたネームプレーでメッセージを添えてチームの士気を高めたことに「驚きはない。オオタニは素晴らしいチームメイト」と大谷の人間力から驚きはないものの素晴らしい行動と称賛した。

そして「第4戦で大活躍しましたが、第1戦から第3戦でも山本や他の選手がMVPになり得た。彼はそれを認めて、チーム全体の努力を称えたんです」と第3戦まで好投した先発投手含め、チーム全体の力と大谷が考えたんだろうと続けた。