ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が２１日（日本時間２２日）、オンラインで報道陣の取材に応じ、山本由伸投手の第２戦先発を明言。その上で右腕の人間性について言及した。

「ヤマモトは非常に紳士的で人間性も極めて高い。彼は自分が何を求め、何をすべきかをしっかりしている」と語ったロバーツ監督。マウンドで見せる高い投球技術だけでなく、ベンチでの振る舞いや、チームメート、スタッフへの接し方も感心の対象だ。

ワイルドカードシリーズ、レッズ戦で初回に右翼・テオスカーが平凡なフライを落球。このミスをきっかけにいきなり２点を失った。だが山本は直後のイニングでベンチにいたテオスカーのもとへ歩み寄り、２人で抱き合うシーンがあった。

ファンの大きな反響を呼び、米国でも心打たれた行動を見せた山本。チームメートからも愛されており、サイ・ヤング賞左腕のスネルは山本が大のお気に入り。ミルウォーキーでの２試合を終えてロサンゼルスに戻る機内では隣同士の席で２ショット撮影に応じたり、シャンパンファイトでは生中継のインタビューに乱入して愛を伝えるシーンもあった。

それだけに「ヒロ（園田通訳）から私自身、すべてのサポートスタッフに至るまで、誰に対しても最大限の敬意を持って接している」と明かしたロバーツ監督。最高峰の戦いを前に、異例のコメントを残した。