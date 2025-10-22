この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで公開された「【50歳以上必見】働きながら年金をもらう人の危険な落とし穴とは？【在職老齢年金】【給与＋年金】」にて、元銀行員FPのふみのさんが「65歳以上も働きながら年金をもらう方に大事なお知らせです」と切り出し、年金と給料の合計による思わぬ手取り減少や意外な落とし穴について詳しく語った。



ふみのさんは「年金と給料の合計が40万から50万円になると、税金や保険料、さらには年金カットまで重なり、月に3から5万円、年間では30万円以上も手取りが減るケースがあります」と現状を解説。「真面目に働いているのになぜこんなに残らないんだと嘆く方が本当に多い」と現場の声を伝えた。



その上で、「こうした仕組みを知らないままでは、老後に数百万円の損失につながることも」と警鐘を鳴らし、年金の基本ルールや、65歳以降に大きく影響する在職老齢年金制度についても丁寧に説明。「今の時代、2人に1人が65歳を過ぎてからも働くことが当たり前になっています」と、時代背景にも触れた。



特に有害なのは、給料と年金を合算して課される税金や保険料の重み。在職老齢年金について「2024年4月からは50万円に基準が引き上げられています。現在は年齢に関係なく、給与と年金の合計が51万円を超えると、年金の一部または全額が支給停止される仕組み」と最新のルールに言及。所得税、住民税、国民健康保険、介護保険料も含め、「これら4つの要素と在職老齢年金のルールが複雑に絡み合い、年金世代は“働き損”という現象を生み出す」と語った。



動画内では具体的に、手取り効率が急激に下がる「撃変ゾーン」についても解説。「合計年収が430万円を超えたあたり、手取りの伸びがさらに鈍化します。50万円で年金がカットされる壁にぶつかる可能性が高い」とし、実際のシミュレーションも例示。65歳のケースとして、「年金15万円、給料25万円の合計40万円では手取り率は約85％。ここが警戒ゾーン」と指摘。その対策として、「年金の受給時期を繰り上げ・繰り下げで調整することで、より有利なゾーンへ移動するという方法」など、個々の資産・状況に合わせた工夫の必要性を訴えた。



「お金の問題は全員にこれが正解と言えるものは少なく、あなたの健康状態や資産状況、価値観によって最適な選択は異なります」と呼びかけたふみのさん。「全員にこれが正解と勧めている人には注意してください」とも警告し、個別相談の重要性を強調。