東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値176.24 高値176.62 安値175.36
178.05 ハイブレイク
177.33 抵抗2
176.79 抵抗1
176.07 ピボット
175.53 支持1
174.81 支持2
174.27 ローブレイク
ポンド円
終値203.14 高値203.53 安値201.82
205.55 ハイブレイク
204.54 抵抗2
203.84 抵抗1
202.83 ピボット
202.13 支持1
201.12 支持2
200.42 ローブレイク
スイス円
終値190.79 高値191.32 安値190.09
192.61 ハイブレイク
191.96 抵抗2
191.38 抵抗1
190.73 ピボット
190.15 支持1
189.50 支持2
188.92 ローブレイク
豪ドル円
終値98.57 高値98.78 安値97.92
99.79 ハイブレイク
99.28 抵抗2
98.93 抵抗1
98.42 ピボット
98.07 支持1
97.56 支持2
97.21 ローブレイク
NZドル円
終値87.22 高値87.30 安値86.33
88.54 ハイブレイク
87.92 抵抗2
87.57 抵抗1
86.95 ピボット
86.60 支持1
85.98 支持2
85.63 ローブレイク
カナダドル円
終値108.35 高値108.56 安値107.25
110.17 ハイブレイク
109.36 抵抗2
108.86 抵抗1
108.05 ピボット
107.55 支持1
106.74 支持2
106.24 ローブレイク
