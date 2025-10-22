東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6488　高値0.6525　安値0.6473

0.6570　ハイブレイク
0.6547　抵抗2
0.6518　抵抗1
0.6495　ピボット
0.6466　支持1
0.6443　支持2
0.6414　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5741　高値0.5752　安値0.5710

0.5801　ハイブレイク
0.5776　抵抗2
0.5759　抵抗1
0.5734　ピボット
0.5717　支持1
0.5692　支持2
0.5675　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4023　高値1.4066　安値1.4003

1.4121　ハイブレイク
1.4094　抵抗2
1.4058　抵抗1
1.4031　ピボット
1.3995　支持1
1.3968　支持2
1.3932　ローブレイク