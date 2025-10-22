東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6488 高値0.6525 安値0.6473
0.6570 ハイブレイク
0.6547 抵抗2
0.6518 抵抗1
0.6495 ピボット
0.6466 支持1
0.6443 支持2
0.6414 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5741 高値0.5752 安値0.5710
0.5801 ハイブレイク
0.5776 抵抗2
0.5759 抵抗1
0.5734 ピボット
0.5717 支持1
0.5692 支持2
0.5675 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4023 高値1.4066 安値1.4003
1.4121 ハイブレイク
1.4094 抵抗2
1.4058 抵抗1
1.4031 ピボット
1.3995 支持1
1.3968 支持2
1.3932 ローブレイク
