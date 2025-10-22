1990年代にNFLとMLBの二刀流で活躍したディオン・サンダース氏（58）が「大谷翔平が二刀流の扉を開いてくれることを願う」と語った。AP通信が22日に報じた。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で、6回無失点10奪三振、さらに3本塁打を放つ圧巻のパフォーマンスを見せたドジャースの大谷に、コロラド大フットボール部（バッファローズ）のヘッドコーチを務めるサンダース氏は驚嘆。「試合中にMVPトロフィーを渡してしまってもいいんじゃないか？」と21日（日本時間22日）の定例会見で語った。

「信じられない。本当にとんでもない」と称賛した上で、スポーツ史上最高の出来事かと問われると「断言はできないが、あれは信じがたい。彼は常識では考えられないことをやっている」と話した。サンダース氏は「投手でありながら打撃もできる選手は多いが、チームがそれを許さない。大谷が他の選手に扉を開いてくれるのを願っている」と続けた。

NFL殿堂入り選手でありながらメジャーでもプレーした唯一の存在であるサンダース氏は、「今の野球は信じられないほど速い。カフェテリアで野球の試合を観ていて、俺も昔あれをやっていたんだよなって思う。今じゃ全員が時速95マイル（約153キロ）以上を投げて、全員がホームランを狙っている。でも好きなんだ。現在の野球は速くて、キビキビしていて良い」と語った。