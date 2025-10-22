TBS NEWS DIG Powered by JNN

韓国軍の合同参謀本部によりますと、北朝鮮が東の方向に向けて、弾道ミサイルを発射しました。

日本政府の関係者によりますと、これまでのところ、日本の船舶や航空機などの被害は確認されていないということです。