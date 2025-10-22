ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】北朝鮮が弾道ミサイル発射 韓国軍合同参謀本部 【速報】北朝鮮が弾道ミサイル発射 韓国軍合同参謀本部 【速報】北朝鮮が弾道ミサイル発射 韓国軍合同参謀本部 2025年10月22日 8時35分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 韓国軍の合同参謀本部によりますと、北朝鮮が東の方向に向けて、弾道ミサイルを発射しました。日本政府の関係者によりますと、これまでのところ、日本の船舶や航空機などの被害は確認されていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, 海, 鎌倉, 伊東市, リハビリ, 大船, 法要, 介護タクシー, 横浜, リペア工事