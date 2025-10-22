・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５７．８２ドル（＋０．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４１０９．１ドル（－２５０．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７４５．０セント（－３６６．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５００．２５セント（－４．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１９．７５セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０３０．７５セント（－１．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９５．４１（－１．０８）

出所：MINKABU PRESS