２１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５７．８２ドル（＋０．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１０９．１ドル（－２５０．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７４５．０セント（－３６６．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５００．２５セント（－４．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１９．７５セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３０．７５セント（－１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．４１（－１．０８）
出所：MINKABU PRESS
