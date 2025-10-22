２１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２１８ドル高で最高値更新 ナスダックは反落 ２１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２１８ドル高で最高値更新 ナスダックは反落

２１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２１８．１６ドル高の４万６９２４．７４ドルと３日続伸し、最高値を更新した。企業の決算発表を手掛かりとした買いが入りＮＹダウを押し上げた。もっとも、半導体やハイテク関連の一角は冴えない展開となり、ナスダック総合株価指数は反落した。



コカ・コーラ＜KO＞やスリーエム＜MMM＞が株価水準を大きく切り上げ、ゼネラル・モーターズ＜GM＞が急騰。レイセオン・テクノロジーズ＜RTX＞やハリバートン＜HAL＞が大幅高となった。半面、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞、キャタピラー＜CAT＞が軟調。フィリップ・モリス・インターナショナル＜PM＞やロッキード・マーチン＜LMT＞が値を下げ、クリーブランド・クリフス＜CLF＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は３６．８８ポイント安の２万２９５３．６６と３日ぶり反落した。アルファベット＜GOOG＞やエヌビディア＜NVDA＞、テスラ＜TSLA＞が売られ、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が冴えない展開だった。半面、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が堅調。ワーナー・ブラザース・ディスカバリー＜WBD＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS