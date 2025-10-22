22日（水）南西諸島は土砂災害に厳重警戒。関東は師走の寒さになるでしょう。

＜22日（水）の天気＞

秋雨前線が種子島・屋久島〜伊豆諸島付近に停滞しています。先島諸島付近には熱帯低気圧があり、熱帯低気圧周辺の湿った空気が流れ込むことで前線の活動が活発化しています。

南西諸島では大気の状態が非常に不安定となり、非常に激しい雨の降っているところがあります。日中も大雨が続く見込みで、大雨災害の危険度が高まりそうです。

伊豆諸島でもこれまでの大雨で地盤がゆるんでいるうえに断続的な雨となるため、土砂災害に警戒が必要です。

●予想24時間降水量（23日朝まで、多いところ）

九州南部・奄美 180ミリ

沖縄 150ミリ

伊豆諸島 80ミリ

北海道は寒気の影響で北部を中心に雪やみぞれのところがあるでしょう。本州日本海側では次第に日差しが届きますが、太平洋側では沿岸部を中心に冷たい雨が降る見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

太平洋側では平年より大幅に低く、関東南部では12月中旬並みのところがあるでしょう。朝から晩まで冬用のコートが必要です。

札幌 11℃（＋1）

仙台 15℃（ -1）

新潟 17℃（＋1）

東京 12℃（ -5）

名古屋 15℃（ -4）

大阪 16℃（ -3）

鳥取 19℃（＋1）

高知 17℃（ -7）

福岡 20℃（ -3）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

23日（木）と24日（金）は晴れて気温が大幅アップ。九州や四国では夏日になるところがありそうです。25日（土）は再び下り坂で、26日（日）は雨のところが多くなりますが、気温の高い状態が続く見込みです。沖縄では25日（土）まで雨が続くでしょう。

■札幌〜名古屋

北海道は天気が周期的に変わり、24日（金）・25日（土）は晴れ間がありますが、26日（日）以降は雨が降る見込みです。28日（火）は札幌で日中もひとケタの気温になりそうです。関東や東海では23日（木）・24日（金）は晴れて寒さがゆるむ見込みです。土日はくもりや雨になりますが、気温は20℃前後で過ごしやすいでしょう。