マツダスタジアムでの秋季練習に参加中の広島・羽月隆太郎内野手（２５）がノーステップ打法に取り組んでいる。今季の打撃を踏まえ、下半身主導でスイングする重要性を再認識。確実性を向上させることで、フライアウトと三振を減らす狙いも明かした。今季は自己最多７４試合の出場で打率・２９５の好成績を残した。打撃改良で来季のレギュラー奪取を目指していく。

明確なテーマを持って打力向上を目指す。秋季練習のフリー打撃。羽月は右足を上げずにスイングを繰り返している。「下（下半身）からの力でバットが走るように」と意図を明かした。

今季は自己最多７４試合の出場で打率・２９５、０本塁打、４打点。夏場には８打席連続出塁を２度記録するなど、打撃面で成長を見せた。加えてキャリアハイの１７盗塁と、自慢の俊足で持ち味を発揮。打席に多く立ったことで新たな気付きも生まれ、それがノーステップ打法に着手する契機になった。

「（投手の）クイックが速かったり、試合になると、どうしてもタイミングが取れないこともある。何打席も立って思った。やばい、と思った時に（対応）できたら余裕が生まれるので、それをつくりたい。前に飛べば何か起きるかもしれないので、そういう考えからノーステップですね」

低めの変化球への対応力を高め、打ち損じと三振を減らすことも狙いの一環だ。今季は１１９打席で２９三振を喫しており、約４打席に１度の割合で三振を喫していた。「追い込まれたらどうしても、ファウルを打つときに（バットより）手が先に出がち。狙った球を狙ったところに打ちたい時に、手が先に出ると良くない」と下半身主導の意識も徹底しながら良化を目指している。

“戦える守備”

同時に守備力向上も注力する。今季の先発出場は二塁が１４試合、三塁が１３試合だった。打ち取った打球を確実にアウトにすることはもちろん、球際の強さにもこだわる。「事前準備とか、いろんなものが組み合わさっての球際だと思う」と打球処理の前段階にもフォーカスしていく。

その裏にあるのは定位置奪取への思い。「菊池さんからレギュラーを取らない限り、今のままか代走とかで終わってしまう。“戦える守備”を課題としてやっていきたい」と闘志を燃やした。

１６日には新井監督が来季の構想に触れ、小園以外のレギュラー白紙を明言した。羽月自身も指揮官のコメントに目を通し、決意をみなぎらせた。

「（監督が）次、僕を見た時に『変わったな』と思わせることが大事。僕よりも（年齢が）下の子たちもいますけど、負けないように頑張りたい」。ノーステップ打法からの新境地開拓へ、チーム屈指の韋駄天（いだてん）が、ハイレベルな争いに挑んでいく。

◆羽月隆太郎（はつき・りゅうたろう）２０００年４月１９日生まれ、２５歳。宮崎県出身。１６８センチ、７３キロ。右投げ左打ち。内野手。神村学園から１８年度ドラフト７位で広島に入団。２０年８月７日・阪神戦で１軍初出場、第２打席で初安打・初打点を記録した。２１年５月８日の中日戦で初本塁打をマーク。今季年俸は２３００万円（推定）。