ギレルモ・デル・トロ監督のコメント到着！ Netflix映画『フランケンシュタイン』本予告＆場面写真解禁
ギレルモ・デル・トロ監督・脚本によるNetflix映画『フランケンシュタイン』より、本予告、追加場面写真、ギレルモ・デル・トロ監督のコメントが到着した。
【動画】ギレルモ・デル・トロ監督が描き出す荘厳で残酷な美の世界―『フランケンシュタイン』本予告
アカデミー賞（R）受賞監督のギレルモ・デル・トロの世界観でよみがえる、ジャンル小説として確立したメアリー・シェリーの小説の実写映画。生と死を描き、人間としての意味や、愛を渇望し理解を求めることの意味を問う壮大なドラマ。ゴールデングローブ賞受賞のオスカー・アイザックが、天才だが苦悩に満ちた科学者ヴィクター・フランケンシュタインを演じる。
このたび到着した本予告は、科学者ヴィクター・フランケンシュタインが生み出した“怪物”の独白から幕を開ける。雷鳴が轟き、滝のような雨が降り注ぐ夜、死の静寂を破って“それ”は息を吹き返す。記憶は断片的だが胸を焼くような執念だけが残り、自らを生み出した男を追い求める中で、怪物は「ヴィクター・フランケンシュタイン」という名に辿り着く。
初めて心を通わせた理解者との出会い、炎に包まれ崩れ落ちる屋敷、深海の闇に沈みゆく肉体、そして仮面の奥からのぞく骸骨の天使。ギレルモ・デル・トロ監督が描き出す荘厳で残酷な美の世界が、ひとつの魂の悲鳴とともに息づき、かつて神に挑んだ男の傍らで、抑え込まれていた創造物の怒りが世界を震撼させる映像となっている。
併せて解禁となった場面写真では、研究所にひとり佇むヴィクター（オスカー・アイザック）の姿、そして陰影の中からのぞく“怪物”（ジェイコブ・エロルディ）の不気味な表情が印象的に切り取られている。また話題のティファニーのジュエリーをまとい、気高い輝きを放つミア・ゴス演じるエリザベスの姿や、純真だったヴィクターの幼少期の情景も映し出され、彼を破滅の道へと導いた“運命の起点”が静かに浮かび上がるカットとなっている。
また併せて、ギレルモ・デル・トロ監督よりコメントが到着。
「この映画は、7歳でジェームズ・ホエールの『フランケンシュタイン』を初めて観たときから始まった旅を締めくくるものです。ボリス・カーロフの瞳を見て、衝撃が走るように感じ取りました。ゴシックホラーは私にとって教会のような存在で、彼は私の救世主だと。決定的な瞬間でした」と『フランケンシュタイン』への特別な愛を語る。
そして「メアリー・シェリーの傑作は、私の魂の中で燃えたぎっている数多くの問いに満ち溢れています。その問いは存在論的で繊細、残酷で破滅的ですが、若者の心だけで燃え上がり、大人や社会だけが答えられると感じるものです。私にとって、自分が渇望する秘密を握っているのはモンスターたちだけなのです。みなさんの夢の世界にもモンスターたちが現れて、私にそうしてくれたように慰めを与えてくれることを願っています。なぜなら、私たちは皆、迷子になった怪物だからです」と観客にメッセージを届けた。
Netflix映画『フランケンシュタイン』は一部劇場にて10月24日より公開、11月7日より世界独占配信。
