「第38回東京国際映画祭」山田洋次監督に特別功労賞を授与
映画監督の山田洋次氏が、第38回東京国際映画祭で特別功労賞を授与されることが決まった。
【写真】山田洋次監督最新作『TOKYOタクシー』場面写真
東京国際映画祭の特別功労賞は、永年の国内外を含めた映画界への貢献が目覚ましい人々へ贈られる。
山田洋次監督は1961年に『二階の他人』で監督デビュー以来、キャリアは半世紀以上にわたり、国民的シリーズとなった『男はつらいよ』シリーズ（全50作）はギネス世界記録にも認定された。2000年代以降は『たそがれ清兵衛』（2002）で米国アカデミー賞外国語映画部門にノミネートされ、『隠し剣 鬼の爪』（2004）は第55回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に出品、第7回ジンバブエ国際映画祭最優秀作品賞を受賞した。今年の同映画祭のセンターピース作品にもなった最新作『TOKYOタクシー』（11月21日公開）では、フランス映画『パリタクシー』（2023）を原作に、人生の喜びを描いたヒューマンドラマを紡いだ。
安藤裕康・東京国際映画祭チェアマンは授賞理由を「山田監督は、戦後の日本社会の現実を厳しく、しかし温かい目で見つめながらそれを映像に結晶させて、長年にわたり数々の傑作を生みだしてこられました。そして何よりも映画をこよなく愛し、内外の映画の過去・現在に幅広い関心を寄せ続け、映画の未来についても真剣に展望してこられました。後進の育成にも心を注いでおられます。このように映画芸術の発展に多大な貢献されたがゆえに、多くの方々から賞賛を集めていらっしゃいます。東京国際映画祭も発足以来様々な形でご協力を頂き、最近では黒澤明賞の審査委員長としてご尽力頂きました。これらの幾多のご功績に対する敬意と感謝の意を表し、特別功労賞の受賞に心よりのお祝い申し上げる次第です」としている。
第38回東京国際映画祭は、10月27日〜11月5日、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて開催。
【写真】山田洋次監督最新作『TOKYOタクシー』場面写真
東京国際映画祭の特別功労賞は、永年の国内外を含めた映画界への貢献が目覚ましい人々へ贈られる。
山田洋次監督は1961年に『二階の他人』で監督デビュー以来、キャリアは半世紀以上にわたり、国民的シリーズとなった『男はつらいよ』シリーズ（全50作）はギネス世界記録にも認定された。2000年代以降は『たそがれ清兵衛』（2002）で米国アカデミー賞外国語映画部門にノミネートされ、『隠し剣 鬼の爪』（2004）は第55回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に出品、第7回ジンバブエ国際映画祭最優秀作品賞を受賞した。今年の同映画祭のセンターピース作品にもなった最新作『TOKYOタクシー』（11月21日公開）では、フランス映画『パリタクシー』（2023）を原作に、人生の喜びを描いたヒューマンドラマを紡いだ。
第38回東京国際映画祭は、10月27日〜11月5日、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて開催。