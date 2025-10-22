『匿名の恋人たち』小栗旬×ハン・ヒョジュのカップルフォト到着 赤西仁×中村ゆりとの仲良しトーク映像も
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』より、主演を務める小栗旬とヒロインを演じるハン・ヒョジュの《カップルフォト》が到着。さらに、劇中で四角関係を演じた小栗旬×ハン・ヒョジュ×赤西仁×中村ゆりの4人によるキャストスペシャルトーク映像が解禁された。
【写真】お似合いすぎる！ 壮亮（小栗旬）とハナ（ハン・ヒョジュ）のカップルフォト
本作は、不器用でピュアな大人たちが一生懸命に恋に向き合う姿を描くロマンティックコメディー。10月16日より配信され、日本で週間TOP10で1位、韓国の週間TOP10で7位を記録、さらにロケ地の1つとなったインドネシアほか、南米のブラジルやチリなどでもNetflix 週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）入りを果たすなど反響を呼んでいる。
そんな華々しいスタートを祝して公開された《カップルフォト》には、ドラマに出てくるチョコレートのようなブラウンの装いで寄り添い、作中で演じる壮亮（小栗旬）とハナ（ハン・ヒョジュ）のその後を思わせるような“人生で最高の恋”をした2人の姿が映し出されている。
キャストスペシャルトーク映像に登場する4人は、“人に触れられない”大手製菓メーカーの御曹司・壮亮（小栗旬）と、天才ショコラティエでありながら“人の目が見られない”視線恐怖症のハナ（ハン・ヒョジュ）、壮亮の親友で、ハナが憧れるジャズバーのオーナー・高田寛（赤西仁）、壮亮とハナのカウンセラーで、寛との関係も気になるアイリーン（中村ゆり）という、大人だけど不器用でピュアな四角関係を演じた。初共演ではあるものの、元から親交の深い小栗と赤西を中心に、撮影前の初対面マル秘エピソードも飛び出すなど、映像冒頭から和気あいあいとした雰囲気の中ナチュラルな4人の姿が印象的な映像となっている。
ヒョジュの日本での長期撮影を振り返るトークでは「一緒に乗り越えてくれた俳優さんたちとスタッフさんたちの力があったからこそ頑張れたと思います。一生忘れられない現場になりました」とヒョジュが明かすと、すかさず小栗も「この時点ですごくないですか？（このインタビューに）全部日本語で返しているというのが、どれだけ努力されたのかが伝わってくる」と絶賛。配信後からSNSでも「日本語の台詞が上手すぎるし可愛い！！」と話題となっており、赤西、中村もそろってヒョジュのひたむきな努力を称える一幕も。
10月25日18時には、Netflix公式YouTubeにて、特別企画「徳井の恋人たち〜独身貴族芸人の優雅な夜会〜」も公開予定。チュートリアル・徳井義実、ウエストランド・井口浩之、相席スタート・山添寛、レインボー・池田直人の4人が登場。アローン生活を謳歌する“独身貴族”芸人たちが、「匿名の恋人たち」を見た感想を語り合う。
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』は配信中。
