ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が２１日（日本時間２２日）、オンライン取材に応じ、大谷翔平投手（３１）の人間性について言及した。

この日のオンライン会見では、２４日（同２５日）に敵地で第１戦を迎えるブルージェイズとのワールドシリーズの敵地での第１、２戦の先発をブレーク・スネル投手（３２）、山本由伸投手（２７）と発表。本拠地での第３、４戦目は「状況次第」としたが、大谷はリーグ優勝決定シリーズと同じ第４戦が濃厚とみられる。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでは、３勝無敗で迎えた１７日（同１８日）の本拠地での第４戦で、先発した大谷が７回途中無失点と好投しただけでなく、初回に先制の先頭打者本塁打を放つなど圧巻の３本塁打を放って投打で試合を支配し、４連勝突破に大きく貢献した。第３戦まで打撃で苦しんでいたが、第４戦の歴史的大活躍でシリーズＭＶＰにも輝いた。

２０日（同２１日）にはシリーズＭＶＰのトロフィーがクラブハウスのロッカーの中心に置かれ、「ＴＥＡＭ ＥＦＦＯＲＴ」（チームの努力）というメッセージの紙が添えられていた。ロバーツ監督は「別に驚くことはない。なぜなら、翔平は素晴らしいチームメートだ。あの賞はチームの努力でつかんだものと分かっていたはず。翔平は第４戦で大活躍だったけど、第３戦までは苦しんでいた。山本、エドマン、テオスカー（Ｔ・ヘルナンデス）が活躍していたのでＭＶＰになる可能性はあった。だから、それを彼が認識したことはよかったし、とても素晴らしいチームメートだと示している」と口にした。