米大リーグWSを米メディアが展望

米大リーグのワールドシリーズ（WS）は、32年以上ぶりにア・リーグを制したブルージェイズと、2連覇を目指すドジャースの対決となった。米メディアはドジャース優勢と報じ、シリーズMVPは大谷翔平投手が最有力候補と紹介している。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は「2025年ワールドシリーズオッズ：ドジャースが、本塁打量産ブルージェイズ相手に2連覇が有力」との見出しで記事を掲載。米ブックメーカー「ベットMGM」のオッズでは、ドジャースが1.48倍、ブルージェイズが2.7倍でドジャース優勢だと伝えた。

シリーズMVPオッズでは、ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.（6.5倍）に対し、ドジャースの「万能型スーパースター」大谷が「2.65倍で明確な本命」だとした。大谷は17日（日本時間18日）のリーグ優勝決定シリーズ第4戦で投打二刀流で出場。打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振という圧巻の活躍を見せた。

記事では、ブルージェイズが今ポストシーズン11試合で71得点、20本塁打をマークしたことに注目。「いずれもポストシーズン最多」と打線の好調さに触れた。一方、ドジャースは「トロントよりはるかに強力なブルペンを誇る」と分析。「先発陣は互角」としつつ、“守護神”としてチームを支える佐々木朗希らの存在がカギとなる可能性を指摘していた。



（THE ANSWER編集部）