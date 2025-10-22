徳島のFWルーカス・バルセロスが磐田戦で2ゴール

徳島ヴォルティスは10月18日、J2リーグ第33節でジュビロ磐田とアウェーで対戦し、4-0で快勝した。

この試合でブラジル人FWルーカス・バルセロスが2ゴールを決め、「止められない」「チートすぎ」など注目を集めている。

バルセロスは前半13分、右サイドを駆け上がったところでFWトニー・アンデルソンのパスを受けると、そのままペナルティーエリアに侵入。磐田DF 松原后に身体を寄せられるも、右足の強烈なシュートで元日本代表GK川島永嗣が守るゴールをこじ開けた。

そして2点を追加した同40分には左サイドからのクロスを中央でトラップすると、左足で技ありのコントロールショットを放ちこの試合2点目をゲット。怪我から復帰して4試合で5ゴールと好調ぶりを見せつけて、4-0勝利に大きく貢献した。

SNSでは「個人昇格しそう」「J2にいていい選手じゃない」「止められない」「いい選手だなぁ」「理不尽系なFW」「バルセロスがチートすぎ」「ここにきての大爆発」などコメントが寄せられ、27歳のブラジル人FWに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）