日本の教育にはどのような問題があるのか。教育思想家の高部大問さんは「国からの補助金なくしては経営が立ち行かない大学が増加傾向にある。建学の精神を忘れてただ生き延びるだけで精一杯という状態は、手段が目的と入れ替わっているのではないか」という――。

※本稿は、内田樹監修、高部大問著『謎ルール』（時事通信出版局）の一部を再編集したものです。

■なぜ福沢諭吉は慶應大を創立したのか

国家は教育を手放さないといいましたが、これには注意が必要です。ヒトづくりを国家に任せきりになると、国家の好みに合うヒトしか育たないことになるからです。

それは、養殖された魚のように、現状のルールにはベストマッチでしょうが、ルールを改善したり、ルールを超(こ)えていけるような逸材や傑物の発生確率を著しく下げてしまいます。

学問を勧めた福沢諭吉は、ただ学問を推奨しただけではなく、学問の独立を重んじていました。彼は「政事と教育と分離す可(べ)し」と論じ、政治の教育への介入に反対しています。なぜでしょうか。それは、「政治は人の肉体を制するものにして、教育はその心を養うもの」（※1）であるため、政治が教育を牛耳ると「精神の奴隷（メンタルスレーヴ）」が跋扈する社会に陥る、というのが彼の見解です。（※2）

国家がヒトづくりをするだけでは人材の幅として不十分で、だからこそ彼は私立の教育機関に拘り、慶應義塾大学を創立しました。国家の奴隷ではなく、独立自尊のヒトづくりをするために。

■無自覚になりがちな教育の「副作用」

早稲田大学にしてもそうです。明治十四年の政変で敗れた大隈重信が下野して東京専門学校を創立し、その後改称された早稲田大学。創立者の大隈は、「活字を弾丸にして長州を撃つ」（※3）といい、官になびかず民につく「在野精神」「反骨の精神」を標榜したといいます。（※4）

同様の課題感は東日本特有ではなく、西の新島襄も共有していました。中央で華々しく立身出世する優秀な人材もいいけれど、民衆とともに歩み、事が起こればリーダーシップを発揮できる社会奉仕型の人材を重んじた彼が、「自ら先生となるに非(あら)ずして、却(かえ)って身を社会の犠牲となし、社会の進歩を計る人」を育てんと設立したのが、同志社大学です。（※5）

ですが、教育は一日にして成らず。

過去に受けた教師からの何気ない一言が後々になってから心に沁みるといった時間差効果は、大人になると誰しも経験するものでしょう。教育効果にはタイムラグがありますから、教育が成功したか失敗したかの判断は、容易には下せませんね。

ということは、すぐには効き目も分からなければ、痛みにも気づきません。「国家百年の計」などといえば聞こえはいいですが、それは裏を返せば教育の悪用に歯止めが掛からず、教育する方もされる方も、その副作用に無自覚になりがちである、ということです。

■累計で10兆円以上…補助金頼みの大学でいいのか

福沢や大隈や新島の私学思想の影響もあって、日本の高等教育はその後、私立が重要な役割を担ってきました。現在ある約800大学のうちおよそ8割が私立大学であり、在学生数約300万人のうち私立大学に在籍するのは約8割に達します。

その私立大学も、既に文部科学省という国の機関の傘の下に入り、補助金という金で釣られ、思うような大学運営ができていません。もちろん、その要因には、大学紛争を機に触手を伸ばした文部省による積極介入に抗えなかったという歴史的経緯もあるでしょう。1970年に創設された私立大学等経常費補助金は、現在までの累計で10兆円以上を交付しています。金を出すということは口も出すということですから、国は私立大学の研究と教育に注文をつけるようになりました。1970年といえば、学生運動が激しく、国が大学運営に介入する意図も少なからずあったと考えられます。

けれど、事情がどうであれ、少子化も相まって、本来は一時的であったり緊急避難的であるはずの補助金なくしては経営が立ち行かない大学も増加傾向にあります。当初は各大学ごとに特色を出し、独自路線を貫いていた私立大学も、今ではお祭りの屋台のように、似たり寄ったりの大学ばかりになってしまっている事実は否めません。

■センター試験は「最悪の大学入試制度」

皆さんは、毎年1月になると、全国の高校生が受ける大学入学のための一斉試験の様子をニュースで見たことがあるでしょう。共通一次試験、大学入試センター試験、大学入学共通テストなど、時代によって呼び名は様々ですが、毎年恒例の風物詩です。共通一次試験の正式名称が「国公立大学入試選抜共通第一次学力試験」であることからも明らかなように、元々は国公立大学用の試験でしたが、センター試験に改称された1990年から、私立大学も利用できるようになり、多くの受験生が受ける試験となりました。

そのセンター試験に対し「およそ考えうる入学者選抜方式のなかでもっとも非人間的で非文化的」な「最悪の大学入試制度」であると猛烈に怒りを露(あら)わにしていたのは、経済学者で東大名誉教授の宇沢弘文です。（※6）

彼の怒りのポイントはなんだったのでしょうか？

「記憶と条件反射の能力を基準とした非人間的な、反理性的な尺度によって子どもたちが恣意的に順序づけられ」、しかも「コンピュータで計算された成績点数によって、全国の受験生が序列づけられ、その結果が偏差値としてあらわされ、それぞれの偏差値に見合った大学を志望」する。それによって「一方では、人生にとっていちばん大事なものを見失って、人間の心を失いつつある子どもたちが出てくると同時に、他方では偏差値が低いだけの理由で自らの夢を実現する手段をうばわれて、人生に希望を失ったかにみえる子どもたちを数多く生み出して」いるだろう、といいます。

■独立自尊どころか、食っていくだけで精一杯

個性や多様性を志向する民主主義社会が、非人間的で反倫理的な受験地獄に子どもを誘い、そのことに黙して語らずの大学関係者が多数いることを、彼は許せなかったのでしょう。

だから、重大な欠陥を内蔵した「この最悪の大学入学の制度」は、「教育基本法の理念とは相容れないもの」だという主張に至ります。みんなが志す本心とは違う方向に盲進しているだろう、と。

私たちが歩む先は、反社会的で非人間的な方角でいいのか、と。

彼のように国家に対して毅然とした態度で臨む大学人や、社会の一形成者（※7）としての責務を自覚・実践する凛とした大学人は著しく減り、もはや絶滅危惧種になりつつあります。

皆さんは、大学生になろうと思っていますか？ 大学に通うことが誉れだと考えていますか？ あるいは、大学くらい行っておかないと、という損失回避の考えでしょうか？

今や各大学は、独立自尊のヒトづくりをするどころか、食っていくだけで精一杯。入試制度に拘った宇沢と裏腹に、入試問題を外部業者に委託しようという動きさえ出てきており、建学の精神はどこへやら、という状態です。

■「仏作って魂入れず」ではなく「魂抜ける」

「Windows2000って知ってます？ 商社とか、窓際族でも年収2000万円貰(もら)えるっていうオイシイ職場です。サイコーじゃないっすか！」と熱弁する慶應生や、反骨精神どころか粉骨砕身で受験勉強に励み「政経に入ったからには一生安泰だわ」と勝ち誇る早稲田生や、「とりまイケてる会社に入って安定できればそれでいいんで。人生逃げ切りが一番ですよ（笑）」と得意気に語る同志社生を見て、福沢や大隈や新島はなんと思うでしょうか。いずれも、筆者が実際に聞いたリアルな声です。

政治と教育の政教分離は実現していません。

政治は教育に密着しているのです。

さて、このヒトづくりの副作用から分かることがあります。

組織にせよ仕組みにせよ、人がつくった人工物は、放っておくと、精神が抜けきってしまうということです。

大学をつくったのに建学の精神を忘れてただ生き延びることだけで精一杯というのは、どういう状態でしょうか？

「仏作って魂入れず」ではありませんね。「仏作って魂抜ける」です。

世のため人のために組織や仕組みをつくったのに、逆に組織や仕組みのために人が生きねばならなくなる。手段が目的と入れ替わってしまう。

大学以外にも同様の事例には事欠きません。自動車なくして田舎生活は営めない。学校なくして社会に居場所はない。

独り歩きしながら巨大化する手段に、私たちは跪き、依存する。

主客が転倒した逆立ち社会です。（※8）

■国家に教育される筋合いはない

もちろん、スタート当初はどんな組織にも魂が宿っているものです。「紳士たれ」と説いたクラーク博士の札幌農学校も、建学の精神を拵えた大学も、ビジョン・ミッションを掲げた企業も。自由・平等を建国の理念として掲げ独立を宣言したアメリカも、「尊王攘夷」を叫んだ明治維新の志士たちにしてもそうです。（※9）

内田樹監修、高部大問著『謎ルール』（時事通信出版局）

しかし、創始者が不在になり、精神性のバトンが引き継がれなくなると、ココロが残らずハコだけ残るようになります。人工物である手段は残っても、魂が抜けきってしまうのです。札幌農学校は、クラーク博士なきあと、ルールだらけになってしまったといいます。（※10）

だからこそ、社会の魂を受け継ぐためにも教育があるわけですが、その教育が国家の人質になってしまっては、元も子もありませんね。

手段が人を振り回す。尻尾が犬を振るとは、本末転倒です。

国家とは民の保護と繁栄のために人類が編み出した技術ではあります。ですが、国家に人々を保護する資格はあっても、教育する資格はあるのでしょうか。少なくとも、人々の賛同を得ず好き勝手に教育する資格はないでしょう。その意味で、教育は契約外であり、反則技であり、余計なお世話といえます。私たちは元来、国家に教育される筋合いはないのです。

内田 樹（うちだ・たつる）

神戸女学院大学 名誉教授、凱風館 館長

1950年東京都生まれ。東京大学文学部仏文科卒業。東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専門はフランス現代思想、武道論、教育論など。2011年、哲学と武道研究のための私塾「凱風館」を開設。著書に小林秀雄賞を受賞した『私家版・ユダヤ文化論』（文春新書）、新書大賞を受賞した『日本辺境論』（新潮新書）、『街場の親子論』（内田るんとの共著・中公新書ラクレ）など多数。

高部 大問（たかべ・だいもん）

教育思想家

1986年淡路島生まれ。慶應義塾大学商学部卒。中国留学を経てリクルートに就職。大学事務職員にキャリア・チェンジし、10年間従事。現在は社会福祉法人どろんこ会に所属。1年間の育休経験も踏まえ、幼児教育から高等教育まで教育現場のリアルを執筆・講演などで幅広く発信。著書に『ドリーム・ハラスメント』（イースト・プレス）、『夢想勒索』（真文化）、『サステナビリティ時代の会社（共編著）』（慶應義塾大学出版会）、『ファスト・カレッジ』（小学館）。NPO法人HSG理事、慶應義塾大学准訪問研究員。

（神戸女学院大学 名誉教授、凱風館 館長 内田 樹、教育思想家 高部 大問）