「有名企業への就職実績が豊富」だと思う日本の大学ランキング！ 2位は「慶應義塾大学」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜9日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「大学のイメージ」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、「有名企業への就職実績が豊富」だと思う日本の大学ランキングの結果をご紹介します。
2位：慶應義塾大学／129票2位は、慶応義塾大学。福澤諭吉が江戸に開いた蘭学塾から始まり、創立160年を超える日本で最も長い歴史を持つ総合学塾の1つです。小学校から大学、大学院までを擁し、同窓会組織「三田会」の結束力の強さは有名。就職にも大きな影響を与えるサークルやゼミのOB、OGとの強固なネットワーク、大学の手厚い就職支援など、有名企業への就職につながるバックアップ体制が充実しています。
回答者からは、「慶応義塾大学は、OBのネットワークが強く、文理問わず幅広い業界に強いイメージだから」（20代女性／愛知県）、「多くの大手企業と太いパイプがあり、学生の就職率も高いため」（30代女性／千葉県）、「日本を代表するような有名な企業には必ずといって慶応の卒業生がいるし、就職にも強いので自然とそうなると思うので」（20代男性／京都府）、「柔軟な人が多い」（40代男性／東京都）などの声がありました。
1位：東京大学／190票1位は、東京大学。10学部、15の大学院研究科、11研究所などを擁する日本で最初の国立大学として、政治、科学技術、産業など多岐にわたる分野で学術研究を主導し、優秀な人材を輩出しています。
2024年度の国家公務員総合職試験の合格者数は圧倒的な差で全国1位を誇り、多くの学部卒業生、大学院修了者が財務省や国土交通省、外務省など官公庁へ就職しています。卒業生はそのほか、マッキンゼー・アンド・カンパニー、アクセンチュアなどのコンサルティング業界、三菱商事、伊藤忠商事などの総合商社、印刷・出版業界などメディア関連企業、金融業界、教育機関など、幅広い分野で活躍しています。
回答者からは、「様々な分野のトップ企業に出身者がいるイメージがあるから」（30代女性／静岡県）、「専門的な知識を持って学びに励んでいる人がいるイメージであり、社会でも役に立つ能力を持った方が多い印象をもっているため」（20代女性／和歌山県）、「学力が高く、研究職から一般企業まで幅広く活躍しているイメージです」（30代女性／埼玉県）、「有名なコンサルティング会社や大手金融・製造業など一流企業への就職実績が多いです」（50代女性／広島県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
渡辺 有
小・中学生などを対象にした学習塾講師兼フリーランスライター。塾講師の経験だけでなく、3児の母として自らの子育てから培ったノウハウや経験などから、受験・教育の実態について執筆活動を行う。過去には小学校受験を控えた幼児教室の補助講師も経験。
(文:渡辺 有)