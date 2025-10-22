「面白すぎる」パンサー尾形、美人妻のやらかしに「かわゆす」とノロケ！ 「中学生みたいな食欲！」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さんは10月21日、自身のInstagramを更新。妻・あいさんのやらかしを明かし、話題となっています。
【写真】パンサー尾形、妻のやらかしに「かわゆす」
ファンからは「尾形さんかと思ったらあいさんでウケた」「面白すぎる」「あいちゃんしか勝たん！」「服にカレーが…あるあるですね」「それもBIGサイズ」「中学生みたいな食欲！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「尾形さんかと思ったらあいさんでウケた」貴弘さんは「朝起きてリビングきたら、カレーの匂いがした！！ あいちゃんがカップヌードルカレーを食べてました。。。」とつづり、2枚の写真を投稿。カレーヌードルを食べるあいさんの姿を載せています。朝から食欲旺盛です。また、2枚目には白いTシャツにスープが付いてしまっている様子も。それに対して、貴弘さんは「かわゆす」と惚気（のろけ）ています。
「身長差もすてき」あいさんも自身のInstagramで家族の日常を発信。8月24日の投稿では、貴弘さんとのツーショットを公開しています。ラブラブな姿にファンから「身長差もすてき」「いつも仲良いなー」などの声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
