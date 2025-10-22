ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が21日（日本時間22日）、オンライン会見を行い、24日（同25日）からブルージェイズと戦うワールドシリーズ（WS）に向けての意気込みを語った。

ドジャースは昨年のWSでブルージェイズと同じア・リーグ東地区のヤンキースと対戦。東の名門を4勝1敗と圧倒し、20年以来4年ぶり8度目の制覇を果たした。連覇となれば98〜00年に3連覇したヤンキース以来、25年ぶり。今世紀初の偉業となる。

2年連続の世界一を目指す戦いが間もなく幕を開けるとあり「みんな集中してるし、準備もできている。試合も重ねてきたし、問題ないと思う」とベッツ。ドジャース移籍後、2020年、昨年に続き6年で3度目の世界一を狙うチャンスが訪れ「僕らは勝つためにプレーしているし、ワールドシリーズで勝てるというのは特別なことだ。6年で3回も勝てたら、それはかなりうまくやっていると言えるだろう。最終的なゴール、たぶん多くの選手にとってのゴールでもあるけど、僕のゴールはいつか殿堂入りすることだ。だから、そういう意味でも確かに大きな助けになると思う」と意気込んだ。

今季は春先に体調不良やケガもあり、打撃不振に苦しんだが、レギュラーシーズン終盤に復調。今PSでは全10試合に出場して41打数12安打の打率.293、打点も6記録するなど、好調を維持している。

ドジャースは今季、ブルージェイズと8月8日（同9日）から本拠・ドジャースタジアムで3連戦を行い、2勝1敗。初戦に先発・カーショーがシャーザーとの“レジェンド対決”に投げ勝ち、6回1失点の好投でチームに流れを導いた。2戦目は9―1で快勝、3戦目は逆転負けを喫し、スイープこそならなかったが、対戦打率・268、防御率2.33と大きく相手を上回った。

2勝1敗と勝ち越してはいるものの「シーズン中に対戦したことは、今となってはあまり関係ない。彼らは投げるし、打つし、守れるチームだ。つまり全部できる」と油断なし。続けて「ワールドシリーズに来るチームは偶然じゃない。ベストな時期に最高の野球をしているということだ。僕らも同じようにベストな野球をする必要がある。それが唯一コントロールできることだから。

このブレーク（休み）の間にしっかり準備して、初戦の最初の1球から全員で戦うつもりだ」と力を込めた。

そして、2020、2024年に続く3度目の世界一に向けて「ショウヘイ（大谷）を獲得して、ヨシ（山本由伸）を獲得して、それからルーキーのロウキ（佐々木）を獲得した時点で、このチームの意図は明確だったと思う」とベッツ。「“今、勝ちたい”“今、たくさん勝ちたい”そのメッセージがはっきりしていた」と日本選手の獲得は球団が世界一に向けて本気だと再確認したと振り返る。

大谷と佐々木朗希に関してはブルージェイズも獲得を狙っていただけに、ベッツは「確かに面白い“もしも”の話だね」と笑い「でも僕らは本当に幸運だと思う。この2人（大谷と佐々木）を獲得できたことは、球団にとって大きな幸運であり、彼ら自身もこのチームを選んで良かったと感じているはずだ。ブルージェイズも素晴らしいチームで、最終的に彼らが僕らを選んでくれて本当にうれしい」と心強い味方になってくれたと語った。