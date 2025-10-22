広島・菊地ハルン投手（１８）が秋の実戦で結果を出し続けている。「みやざきフェニックス・リーグ」では、守護神を務め、無失点を継続中。球速の底上げを課題に掲げ、平均球速１５０キロ台を目標に体づくりに励んでいる。大器の右腕が２年目の飛躍に向けて土台を固めていく。

高卒ルーキーが宮崎で堂々たる存在感を放っている。ＮＰＢ現役最長身となる２メートルから投げ下ろす威力のある直球はロマンの塊。最終回のマウンドでアピールを続ける菊地は、「今のところ九回を任せてもらっている。気持ちとしては昂（たかぶ）っています」と胸を張った。

今秋のフェニックス・リーグでは、ここまで５試合に登板し、１７人の打者と対戦。被安打はわずか２本で防御率は０・００と抜群の安定感を誇っている。一方、自身への評価は厳しい。１８日・中日戦では７点リードの九回に登板し、三者凡退で片付けるも、「ボールが浮ついていた。うまく制御できなかった」ときっぱり。その背景には１軍での厳しい現実を肌で感じた経験がある。

今季は高卒１年目ながら、シーズン終盤に１軍昇格。４試合に登板し、防御率２・２５の成績を残した。そこで感じたのは１軍と２軍のレベルの差。「（１軍の打者は）投手側から見ていても“圧”があった」。試合を通じて感じたその空気が、意識を大きく変えた。

１軍で活躍するために何が必要か−。今秋のテーマには直球の平均球速アップを掲げている。自己最速は１５２キロながら、シーズンを通じた平均は１４５キロ前後。リリーフとして通用するには、「もう少し（球速を）出さないといけないです」ともう一段階のレベルアップが必要だと自覚している。

球速アップを目指し、体幹トレーニングやウエートなどで体をいじめ抜く日々が続く。「きっついです…」と苦笑いしながらも、「もっと自分の体をうまく使えるように」と課題意識を持って取り組んでいる。疲労もたまり、フェニックスでは最速１４７キロにとどまっているも、平均球速１５０キロ台を目標に掲げ、地道に体をつくっている。

１６日から１９日まで同リーグを視察した新井監督も右腕を高く評価する。「バタバタしないというところが高卒１年目には思えない」と落ち着きぶりに目を細め、「今後の彼の取り組み次第では、１軍ブルペン入りの可能性を持った投手だと思います」と期待を寄せた。

同リーグも残りわずか。「全試合投げる勢いで準備して、ゼロで抑えたいです」と防御率０・００フィニッシュを誓った菊地。将来の守護神候補が見たことのない成長曲線を描いていく。