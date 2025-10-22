イスラエル軍の空爆で崩壊し、煙が立ち上るガザ中部の難民キャンプの建物/Eyad Baba/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）バンス米副大統領は２１日、イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦の継続が危ぶまれているとの懸念を一蹴し、楽観的な見方を示した。

訪問先のイスラエルで記者会見を開いたバンス氏は、紛争調停の取り組みについて、全てが順調にいっているとの見方を示した一方で、「１００％機能するとは言えない」とも述べた。

パレスチナ自治区ガザ地区ではイスラエル軍がこのほど空爆するなどの動きがあった。バンス氏は、今回のイスラエル訪問は「数カ月前から計画されていた」と述べ、ガザでのそうした不穏な動きを受けてのものとの臆測を否定した。

ガザ停戦の交渉に深く関与しているトランプ大統領の娘婿のジャレッド・クシュナー氏も停戦の継続について楽観的な見方を示した。クシュナー氏は「２年間にわたる激しい戦争から、双方とも現在は平時の態勢に移行しつつある」と述べた。

バンス氏はまた、がれきに埋まっている人質の遺体があることや、ハマスの武装解除にもう少し時間がかかることを認め、遺体の引き渡しや武装解除を完了させる時期を明確に示さなかった。

一方、ハマスの軍事部門カッサム旅団は同日、新たに人質の遺体２体を現地時間午後９時に引き渡すと明らかにした。