『蒸気船ウィリー』の著作権が切れてパブリックドメインがなったのをいいことに製作された殺人ミッキー映画『SCREAM BOAT スクリームボート』の日本公開が2025年11月14日に決定したところ、早くも続編の知らせが本国より届いた。

本作は『蒸気船ウィリー』版のミッキーマウスが、2024年1月1日をもってパブリックドメイン化したことで登場したホラー転用企画のひとつ。深夜のニューヨークを航行する蒸気船内を舞台に、イタズラ好きのネズミが乗客たちに襲いかかるホラー・コメディで、ウィリー（ミッキーマウス）役を『テリファー』シリーズの殺人鬼アート・ザ・クラウン役で知られるデヴィッド・ハワード・ソーントンが演じる。

2025年4月に海外で限定公開されると、200万ドルとされる製作費に対して世界興収は39万ドルのみ。続編決定の背景には、ストリーミング配信で収益が確保されたためと見られる。

『SCREAM BOAT スクリームボート』はクリフハンガー（続きが気になるような結末）になっているようで、続編ではその続きが発展されるようだ。ミッキーマウスの恋人であるミニーマウスも参戦することになるという。

監督のスティーブン・ラモートは「この血みどろホラーコメディの続編を発表できて嬉しいです」と意気込み。「この有名キャラクターを、血みどろな捻りを加えながら描くのはとても楽しかった。さらに多くのミニチュア殺人事件と騒乱を作るため、また『SCREAM BOAT スクリームボート』の世界に戻れるのが楽しみです」。

続編も決定した『SCREAM BOAT スクリームボート』は2025年11月14日より日本公開だ。

