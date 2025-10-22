NMIXXの“末っ子”ギュジン、“紐ワンピ”着てしゃがむ上目遣いSHOTに悶絶…色白肌にも注目【PHOTO】

ガールズグループNMIXXのメンバー、ギュジンが愛らしい一面を披露した。

去る10月20日、ギュジンはNMIXXのメンバー公式X（旧ツイッター）を更新。

キャプションにはリボンや白いハートの絵文字などを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、10月18日にNMIXXが音楽番組『ショー！K-POPの中心』に出演したときの裏側を捉えたものである。NMIXXは1stフルアルバムの同名タイトル曲『Blue Valentine』でカムバックした。

（写真＝NMIXXメンバー公式X）ギュジン

写真の中のギュジンは、グレーのワンピースに同色のリボンの髪飾りを合わせ、落ち着いていながらもキュートさ溢れるルックを完成させた。青色のカラーコンタクトレンズなど、ぱっちりとしたステージ用メイクをしている彼女は、今をときめくアイドルらしい魅力を存分に発揮している。

投稿を目にしたファンからは、「ギュジンさんの魅力にただただ酔いしれる」「楽しさと喜びをくれるのと同じぐらい綺麗で美しい」「お姫様」といった反応が寄せられていた。

なお、ギュジンが所属するNMIXXは10月13日に1stフルアルバム『Blue Valentine』でカムバックした。

◇NMIXXとは？

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。