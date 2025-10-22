意外と簡単に作れる”きのこ好き”必見のレシピ！フィンランド在住作家が教える「王道きのこパイ」

皆さんが、レシピに残したい「ずっと食べたい味」はなんですか？

「私……いつかここに住みたい……！」

20歳で初めて訪れたフィンランドに一目惚れし、北欧音楽会社→人材会社→寿司職人という異色の経歴を経て夢だったフィンランドへの移住を果たした、シリーズ累計13万部突破『北欧こじらせ日記』の著者・週末北欧部chikaさん。

「『食べること』は、人生でもっとも身近で、ずっと続いていく小さな楽しみだ」

そのように語るchikaさん初のグルメレシピエッセイ本『Tasty！ 日刊ごちそう通信 食べることを愛してやまない私が出会った 世界のレシピとおいしいものたち365』（世界文化社）には、フィンランドに恋焦がれていた頃から実際に現地で暮らす今までの間にchikaさんが出会った世界各国の「おいしい！」が、マンガやエッセイとともにたっぷり紹介されています。

FRaU webでは、全4回にわたって“秋にぴったりなフィンランドレシピ”を本書から一部抜粋する形でご紹介。2回目の本記事では、秋のおもてなしとして出したい料理No.1だという「王道きのこパイ」レシピをお届けします。

秋のおもてなし

森のきのこパイ

今後も秋になると焼き続けるであろう、王道きのこパイのレシピ。きのこは歯応えが残るくらいのサイズに刻むのがおすすめ。ベーコンの代わりにドライトマトを使っても美味しく仕上がります。

⚫︎材料（直径24cmのパイ皿1台分）

生地

・薄力粉 … 240ｇ

・バター（常温に戻す） …150ｇ

具材

・お好みのきのこ（細かく刻む） …100ｇ

・赤パプリカ（角切り） …1個

・玉ねぎ（みじん切り） …1個

・ベーコン（細切り） …100ｇ（またはドライトマト …30ｇ）

・塩・こしょう … 各適量

A

・生クリーム … 200ml

・サワークリーム … 120ｇ

・卵 …2個

・ピザ用チーズ …40ｇ

作り方

1．生地：ボウルに薄力粉とバターを入れ、指で擦り合わせながら混ぜる。バター（分量外）を塗ったパイ皿に生地を広げ、底と側面に敷きつめる。

2．具材：きのこ、赤パプリカ、玉ねぎ、ベーコンを刻み、フライパンできのこの水分が飛ぶまで中火で炒め、塩・こしょうで味を調える。

3．仕上げ：Aをボウルに混ぜ合わせ、2を加えよく混ぜる。1の生地に流し入れ、200℃に予熱したオーブンで約35分焼く。少し冷ましてから召し上がれ！

日本にいながらフィンランド気分が味わえる！週末北欧部が教える「シナモンロール」レシピ