【ポムポムプリン】大人気サンリオ絵本シリーズ第4弾『ポムポムプリンの おかたづけ』
サンリオキャラクターの大人気絵本シリーズに第4弾となる新作が登場！ 小学生で身につけたい身のまわりの「整理整とん」について、サンリオキャラクターズ・ポムポムプリンといっしょに学べる『ポムポムプリンの おかたづけ』がリリースされる。
☆絵本の中身をちょい見せ（写真5点）＞＞＞
2025年10月28日に、サンリオの人気キャラクターたちといっしょに、子どもたちが日常生活に大切な力を楽しく学べる「Sanrio Characters はじめのいっぽシリーズ」の最新刊『ポムポムプリンの おかたづけ』が新登場する。
シリーズ第4弾となる『ポムポムプリンの おかたづけ』では、「おかたづけって、なんだかめんどうだし、むずかしそう……」そんな気持ちに寄り添いながら、おかたづけの基本とコツを紹介。
お片付けに便利なアイテム、服装などを紹介し、ポムポムプリンと一緒にアクティビティに参加するような楽しい気持ちになれる「おかたづけ前の準備」、アクセサリーなどの ”モノ” によっての片付けのポイントなどをイラスト付きで丁寧に解説。
面倒に思いがちなおかたづけを、飾って片付ける方法や綺麗にまとめるコツなどを交えて紹介してくれるので、楽しいおかたづけとして挑戦してみたくなりそう。
ポムポムプリンといっしょだから、楽しみながら整理整とんのコツが身につく一冊となっている。
小学校中〜高学年を対象に、友だちと仲良くする方法、マナーや身だしなみ、時間の使い方など、日々の生活に役立つテーマを、サンリオキャラクターたちといっしょに学ぶことができる「Sanrio Characters はじめのいっぽシリーズ」で、毎日をもっと楽しく過ごしてみよう♪
☆絵本の中身をちょい見せ（写真5点）＞＞＞
2025年10月28日に、サンリオの人気キャラクターたちといっしょに、子どもたちが日常生活に大切な力を楽しく学べる「Sanrio Characters はじめのいっぽシリーズ」の最新刊『ポムポムプリンの おかたづけ』が新登場する。
お片付けに便利なアイテム、服装などを紹介し、ポムポムプリンと一緒にアクティビティに参加するような楽しい気持ちになれる「おかたづけ前の準備」、アクセサリーなどの ”モノ” によっての片付けのポイントなどをイラスト付きで丁寧に解説。
面倒に思いがちなおかたづけを、飾って片付ける方法や綺麗にまとめるコツなどを交えて紹介してくれるので、楽しいおかたづけとして挑戦してみたくなりそう。
ポムポムプリンといっしょだから、楽しみながら整理整とんのコツが身につく一冊となっている。
小学校中〜高学年を対象に、友だちと仲良くする方法、マナーや身だしなみ、時間の使い方など、日々の生活に役立つテーマを、サンリオキャラクターたちといっしょに学ぶことができる「Sanrio Characters はじめのいっぽシリーズ」で、毎日をもっと楽しく過ごしてみよう♪