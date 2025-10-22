mozの新作ショルダーバッグで冬コーデを軽やかに♡上品さと機能性を両立

冬の外出をもっと快適に、そしてもっとおしゃれに。北欧ブランド【moz(モズ)】から、軽量で上品な佇まいが魅力の新作ショルダーバッグ『ZLQK-01』が登場しました。やわらかなボンディング生地に軽撥水加工を施し、機能性とデザイン性を両立。金糸刺繍のロゴワッペンやエルクのリフレクトチャームなど、細部までこだわりが詰まったバッグが、冬の装いを軽やかに彩ります。

mozの新作ショルダーバッグが登場

ボンディング生地を使用した『ZLQK-01』は、わずか約190gの軽量設計。ダウンジャケットなど厚手のコートを羽織る季節でも、肩への負担を最小限に抑えます。

軽撥水加工が施されているため、雪や小雨の日でも安心して使えるのも嬉しいポイント。ふんわり柔らかな質感とナチュラルな丸みのあるシルエットが、どんなコーデにも馴染みます。

細部まで美しいデザインと機能性

金糸刺繍のロゴワッペンが、クラシカルで上質な印象を演出。ファスナー引き手にはmozのロゴが刻印され、手に取るたびにセンスを感じさせます。

さらに、夜間の安全をサポートするリフレクトチャーム付きで、デザイン性と安心感の両立が叶いました。ショルダーストラップにも本体と同じボンディング素材を採用し、肩に優しくフィットします。

カラー展開とサイズ詳細

カラーはグレージュ、モカ、アッシュブルー、ブラックの全4色。シンプルで上品な色合いは、日常使いからお出かけまで幅広く活躍します。

サイズは約W31.5/27×H18×D9cm、ショルダー長さは約62～120cm（調整可能）、重さ約190g。容量は約3.5Lで、財布やスマホ、ポーチなど必需品をしっかり収納できます。

価格は6,930円(税込)。さらに、7.5Lサイズも新登場し、荷物が多い日にもぴったりです。

冬のおしゃれを軽やかに楽しんで♡

軽さ・撥水性・上品なデザインを兼ね備えたmozの『ZLQK-01』は、冬の装いを格上げしてくれる頼もしい存在。

どんなスタイルにもマッチし、デイリーにもお出かけにも活躍します。寒い季節もおしゃれ心を忘れずに、mozのショルダーバッグで軽やかに、そして上品にお出かけを楽しんでみてはいかがでしょうか。