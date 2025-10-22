フェースの開閉は使うのはNG！グリップをお腹につけた素振りで感覚を養う
近ごろのドライバーは真っすぐ飛ばせる機能が満載。しかし、それでも曲がるというゴルファーは多い。「ドライバーのスイングはひと昔前と変わり、そのスイングを取り入れたプロが活躍していますね」という大西翔太コーチが、アマチュアでもマネできる今どきドライバーの打ち方をレクチャーする。
グリップエンドをお腹につけた素振りで感覚を養う
これまでは、バックスイングではフェースを開き、切り返しからフォローにかけてはフェースを閉じることがセオリーとされてきました。しかし、今どきドライバーはフェースの開閉をいっさい使わないといっても過言ではありません。
そうなると大事なのは体の回転です。腕とクラブを体の正面にキープして、体幹を回して振りましょう。このスイングの感覚をつかむには、グリップエンドをお腹につけての素振りが一番。アドレスからフォローまで、グリップエンドをお腹から外さずにスイングしてください。
お腹を積極的に動かして振ると左前腕部が自然に軽く外旋して、フェースはシャット気味に上がっていきます。フォロー以降はグリップエンドがお腹から離れてＯＫ。しっかりと振り切るフィニッシュをとれば、今どきドライバーの打ち方の完成です！
フォローまでグリップエンドをお腹に向ける
グリップエンドがお腹を向かずに外れると、フェース向きは即ズレてしまう。下半身のリードによってインパクトでお腹が目標を向いても、グリップエンドはお腹を指すようにする。フォローまでお腹を指し続けるようにしよう
いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして、練習してみてください。
レッスン＝大西翔太
●おおにし・しょうた／ 1992年生まれ、千葉県出身。
構成＝三代 崇
写真＝相田克己
協力＝船橋カントリークラブ