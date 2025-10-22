高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第４週「フタリ、クラス、シマスカ？」の第19回が10月23日に放送予定です。

【写真】東京で楽しそうに話すトキと銀二郎

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月23日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

東京で再会したトキと銀二郎（寛一郎）。

松江で一緒に暮らしたいトキと、東京で夫婦をやり直したい銀二郎。

答えがでないまま迎えた翌朝、仕事にでかける銀二郎を、トキは夫婦に戻ったかのように見送るのだった。

一方、松江では勘右衛門（小日向文世さん）が親戚のタエ（北川景子さん）の元を訪ね、トキが松江に帰らない可能性を伝えていた。