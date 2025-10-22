2025年10月21日放送のNHK『あさイチ』は「大人のひとり暮らし」特集です。「極上のおひとりさまライフ」として、田村セツコさん流「ひとりの楽しみ方」を紹介。そこで、田村さんの人生哲学をお聞きした『婦人公論』2023年9月号のインタビュー記事を再配信します。＊＊＊＊＊＊85歳のいまも個展や作品制作で多忙な日々を送っている、田村セツコさん。幸せも寂しさも大切なものとして受け入れる、〈セツコ流〉の人生哲学とは（構成：山田真理 撮影：洞澤佐智子）

【写真】手帳とペンを手に持って。昔から変わらない素敵な笑顔

夜明け前、寂しさに向き合って

年齢を重ねるにつれて、家族や友達、尊敬する人たちがこの世を去ることが増えてきました。別れの寂しさが頭をよぎるのは、だいたい午前3時半頃。街が眠っている時間にぱっと目が覚めて、ああ、いま私は1人なんだ……。本当の孤独感、ロンリネスがやってくるときがあります。

でも、本棚に目をやると、『赤毛のアン』のモンゴメリーやフランソワーズ・サガン、ジョルジュ・サンドなどの自伝が並んでいて。

彼女たちは孤独をなんとか手なずけようと悪戦苦闘したのを私は知っている。孤独や死は誰もが感じるものだと思えば怖くない。孤独を感じるのは、生きている証拠だと思います。

夜明け前の寂寥感を受けとめつつ、私のそばにはいつも〈親友〉がいます。それは、素敵なことや覚えておきたいことなど何でも書きとめる手帳。

子どもの頃からノートの切れ端にささっと絵を描いたり詩を書いたりするのが習慣で。手帳は私の宝物であり長年の友人で、これさえあれば1人でも楽しいんです。



原宿の自宅アトリエには、愛する本や写真、画材などがたくさん

私は高校を卒業して一度は銀行にお勤めしたけれど、どうしても絵の仕事がしたくて翌年に退社し、フリーのイラストレーターになりました。勤めを辞めることに両親は心配顔。銀行にいれば収入は安定しているし、縁談にも困りませんものね。（笑）

私は2人の前に正座して「絶対に後悔はしません。グチは言いません。経済的な負担はかけません」って3つの誓いを立てて、やっと許してもらいました。

駆け出しの頃はうまくいかなくて、母に電車賃を借りて出版社を営業で回りました。仕事がもらえず、とぼとぼと神保町のあたりを歩いて、古本屋さんで海外のファッション誌をあさったり名画座で古いフランス映画を観たり。

そこで目にした女優さんのファッションを真似て、頼まれてもいないイラストを家でコツコツ描いていたものです。

そうした時期の苦労が身に染みているから、基本的に仕事は「NOと言えない日本人」（笑）。雑誌の隅っこに小さなカットを1つ頼まれたら、10個描いて、「そちらで選んでください」って。

そうするうちに、雑誌の連載や、口絵で最新ファッションを紹介する仕事がもらえるようになって。もう嬉しくて楽しくて、寝なくても食べなくてもいいわってくらい仕事に没頭しました。

結婚にも憧れていたんですよ。明るい家庭を築き、いいお母さんになりたいなって。でも絵を描く仕事は昔からの憧れだったし、周囲のタフな女性のように両立するのは無理だと思って。

だって、この年になっても、締め切り前になると「わあ、間に合わない間に合わない」って〈同時多発的〉にいろんな作品に手をつけて、てんてこまいになっている私です。

あっちの油絵に色を塗ったら、こっちのオブジェに毛糸を貼りつけてって、まるで鯛焼き屋さんが次々と生地を焼いてはあんこを放り込んでるみたいな状態なのよ。（笑）

きっと結婚しても、家族にガマンをさせたり迷惑をかけたりしていたと思う。だから、結婚より仕事を選んだことに「悔いはない」って言うとなんだか偉そうだから、「まあまあ満足している」ってところでしょうか。

結婚しなかった理由は、私が育ったのが、両親ときょうだいで6人の〈絵に描いたような楽しい家庭〉だったことも理由の1つ。いい関係をフルコースで満喫してお腹いっぱい。「同じことはしなくていいかな」と思ってしまった。

逆に、〈貧乏絵描きの孤独な暮らし〉っていうのに憧れて、実現しちゃったわけなの。（笑）

＜後編につづく＞