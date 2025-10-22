『ばけばけ』第19回 東京で夫婦をやり直したい銀二郎は…【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第19回が、23日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第19回のあらすじ
東京で再会したトキ（高石あかり）と銀二郎（寛一郎）。松江で一緒に暮らしたいトキと、東京で夫婦をやり直したい銀二郎。答えがでないまま迎えた翌朝、仕事にでかける銀二郎を、トキは夫婦に戻ったかのように見送るのだった。一方、松江では勘右衛門（小日向文世）が親戚のタエ（北川景子）の元を訪ね、トキが松江に帰らない可能性を伝えていた。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第19回のあらすじ
東京で再会したトキ（高石あかり）と銀二郎（寛一郎）。松江で一緒に暮らしたいトキと、東京で夫婦をやり直したい銀二郎。答えがでないまま迎えた翌朝、仕事にでかける銀二郎を、トキは夫婦に戻ったかのように見送るのだった。一方、松江では勘右衛門（小日向文世）が親戚のタエ（北川景子）の元を訪ね、トキが松江に帰らない可能性を伝えていた。