HoneyWorks feat. Hanon、HoneyWorks feat. Kotohaの新曲が、TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』OPテーマ・EDテーマにそれぞれ決定！

HoneyWorks feat. Hanonによる新曲「君が灯してくれた光を今」と、HoneyWorks feat. Kotohaによる新曲「君の隣は空気が美味しい」が、2026年1月放送のTVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』OPテーマ・EDテーマにそれぞれ決定した。

HoneyWorks（通称：ハニワ）はYouTubeをはじめ、動画投稿サイトを中心に活動しているクリエイターユニット。YouTube登録者数270万人以上、動画総再生回数は13億回を超えるなど長く根強い人気を誇り、数々の楽曲を精力的にリリースしている。そんなHoneyWorksのゲストボーカルを務めている女性ユニットのハコニワリリィから、高い歌唱力で幅広いジャンルを自在に歌い上げるHanonと、透明感がある唯一無二の歌声を持つKotohaが今回それぞれソロ名義でHoneyWorksとタッグを組む。ユニットではないHanon・KotohaとしてそれぞれアニメのOP・EDテーマを担当するのは今回が初ということで、二人それぞれの個性がどのように表現されているのか、期待が高まる。

TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』は、奈良一平により『別冊少年マガジン』にて連載中の冒険ファンタジー漫画が原作。放送は2026年1月からで、OPテーマはHoneyWorks feat.Hanonの「君が灯してくれた光を今」、EDテーマはHoneyWorks feat.Kotohaの「君の隣は空気が美味しい」となる。OPテーマは本日公開となったアニメPV第1弾の中で聞くことができるので、是非チェックしておきたい。アニメ放送をぜひお楽しみに。

また今回、Hanon・Kotohaからコメントも到着した。楽曲のリリース情報などは後日発表されるということで、注目して待とう。

●楽曲情報オープニング主題歌「君が灯してくれた光を今」HoneyWorks feat.Hanon作詞・作曲・編曲：HoneyWorks, MARUMOCHI

＜Hanon コメント＞



今回OPテーマの歌唱を担当させていただくハコニワリリィのHanonです。

原作を読ませて頂いたのですが、ハジメとリルイの思わずクスッと笑ってしまうようなファンタジーな日常がとても魅力的で、キャラクターそれぞれの個性も光るとても素敵な作品でした…！

歌わせて頂いたOP曲「君が灯してくれた光を今」は主人公ハジメの目線で、リルイや大切な仲間たちを守りたい、そんな優しさと愛のこもった歌詞になっています。

ぜひアニメと一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです！

エンディング主題歌

「君の隣は空気が美味しい」

HoneyWorks feat.Kotoha

作詞・作曲・編曲：HoneyWorks, MARUMOCHI

＜Kotoha コメント＞



この度EDテーマ「君の隣は空気が美味しい」の歌唱を担当させていただきました、ハコニワリリィのKotohaです！

スーッと心に染みる、陽だまりのような優しいメロディーと可愛い歌詞にたくさん癒されてもらえたら嬉しいです

OPは相方であるHanonが担当しております！

是非アニメと合わせてOP・EDどちらもお楽しみください✨

●作品情報

TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』

＜イントロダクション＞

幼少期を貧民街で過ごし、生きるため必死に強さを求めてきたシノノメ・ハジメ。

今はコマイ村の村付き冒険者として、悠々自適な日々を送っていた。

ある日のクエストでダンジョンに潜ると、

そこには最弱モンスターのスライムに食べられかけている少女が！

少女の名前はリルイ。生きるために一人でダンジョンに踏み入っていた。

親に捨てられ、行くあてがない彼女を放っておけないハジメは、

リルイを村に連れ帰って一緒に暮らすことに!?

不器用だけど世話焼きな独身冒険者と

まっすぐで天真爛漫な少女が織りなす、

笑いあり、ときどき涙あり（？）のドタバタ冒険ファンタジー、開幕！

【スタッフ】

原作：奈良一平（講談社『別冊少年マガジン』連載）

監督・シリーズ構成：福島利規

メインキャラクターデザイン：長森佳容

サブキャラクターデザイン：田中穣

プロップデザイン：西村千春

美術監督：鬼谷拓実

美術：じゃっく

色彩設計：大場将生

撮影監督：海切歩

撮影：スタジオトゥインクル

編集：木村祥明（IMAGICA）

音響監督：森下広人

音響効果：古谷友二（スワラ・プロ）

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：鈴木暁也、Johannes Nilsson、高本愛海（Team-MAX）

音楽制作：ポニーキャニオン

オープニング主題歌：HoneyWorks feat.Hanon「君が灯してくれた光を今」

エンディング主題歌：HoneyWorks feat.Kotoha「君の隣は空気が美味しい」

アニメーション制作：HORNETS 製作：コマイ村自治会

【キャスト】

シノノメ・ハジメ：古川慎

リルイ ：鈴代紗弓

ヴェロニカ・バリ：伊藤静

アニャンゴ：桑原由気

オリーヴ・カルメン：緒方佑奈

ナタリー：前田佳織里

リシャット：大野智敬

©奈良一平・講談社／コマイ村自治会

