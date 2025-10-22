HoneyWorks feat. Hanon、HoneyWorks feat. Kotohaの新曲が、TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』OPテーマ・EDテーマにそれぞれ決定！
HoneyWorks feat. Hanonによる新曲「君が灯してくれた光を今」と、HoneyWorks feat. Kotohaによる新曲「君の隣は空気が美味しい」が、2026年1月放送のTVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』OPテーマ・EDテーマにそれぞれ決定した。
HoneyWorks（通称：ハニワ）はYouTubeをはじめ、動画投稿サイトを中心に活動しているクリエイターユニット。YouTube登録者数270万人以上、動画総再生回数は13億回を超えるなど長く根強い人気を誇り、数々の楽曲を精力的にリリースしている。そんなHoneyWorksのゲストボーカルを務めている女性ユニットのハコニワリリィから、高い歌唱力で幅広いジャンルを自在に歌い上げるHanonと、透明感がある唯一無二の歌声を持つKotohaが今回それぞれソロ名義でHoneyWorksとタッグを組む。ユニットではないHanon・KotohaとしてそれぞれアニメのOP・EDテーマを担当するのは今回が初ということで、二人それぞれの個性がどのように表現されているのか、期待が高まる。
TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』は、奈良一平により『別冊少年マガジン』にて連載中の冒険ファンタジー漫画が原作。放送は2026年1月からで、OPテーマはHoneyWorks feat.Hanonの「君が灯してくれた光を今」、EDテーマはHoneyWorks feat.Kotohaの「君の隣は空気が美味しい」となる。OPテーマは本日公開となったアニメPV第1弾の中で聞くことができるので、是非チェックしておきたい。アニメ放送をぜひお楽しみに。
また今回、Hanon・Kotohaからコメントも到着した。楽曲のリリース情報などは後日発表されるということで、注目して待とう。●楽曲情報
オープニング主題歌
「君が灯してくれた光を今」
HoneyWorks feat.Hanon
作詞・作曲・編曲：HoneyWorks, MARUMOCHI
＜Hanon コメント＞
今回OPテーマの歌唱を担当させていただくハコニワリリィのHanonです。
原作を読ませて頂いたのですが、ハジメとリルイの思わずクスッと笑ってしまうようなファンタジーな日常がとても魅力的で、キャラクターそれぞれの個性も光るとても素敵な作品でした…！
歌わせて頂いたOP曲「君が灯してくれた光を今」は主人公ハジメの目線で、リルイや大切な仲間たちを守りたい、そんな優しさと愛のこもった歌詞になっています。
ぜひアニメと一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです！
エンディング主題歌
「君の隣は空気が美味しい」
HoneyWorks feat.Kotoha
作詞・作曲・編曲：HoneyWorks, MARUMOCHI
＜Kotoha コメント＞
この度EDテーマ「君の隣は空気が美味しい」の歌唱を担当させていただきました、ハコニワリリィのKotohaです！
スーッと心に染みる、陽だまりのような優しいメロディーと可愛い歌詞にたくさん癒されてもらえたら嬉しいです
OPは相方であるHanonが担当しております！
是非アニメと合わせてOP・EDどちらもお楽しみください✨
●作品情報
TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』
＜イントロダクション＞
幼少期を貧民街で過ごし、生きるため必死に強さを求めてきたシノノメ・ハジメ。
今はコマイ村の村付き冒険者として、悠々自適な日々を送っていた。
ある日のクエストでダンジョンに潜ると、
そこには最弱モンスターのスライムに食べられかけている少女が！
少女の名前はリルイ。生きるために一人でダンジョンに踏み入っていた。
親に捨てられ、行くあてがない彼女を放っておけないハジメは、
リルイを村に連れ帰って一緒に暮らすことに!?
不器用だけど世話焼きな独身冒険者と
まっすぐで天真爛漫な少女が織りなす、
笑いあり、ときどき涙あり（？）のドタバタ冒険ファンタジー、開幕！
【スタッフ】
原作：奈良一平（講談社『別冊少年マガジン』連載）
監督・シリーズ構成：福島利規
メインキャラクターデザイン：長森佳容
サブキャラクターデザイン：田中穣
プロップデザイン：西村千春
美術監督：鬼谷拓実
美術：じゃっく
色彩設計：大場将生
撮影監督：海切歩
撮影：スタジオトゥインクル
編集：木村祥明（IMAGICA）
音響監督：森下広人
音響効果：古谷友二（スワラ・プロ）
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：鈴木暁也、Johannes Nilsson、高本愛海（Team-MAX）
音楽制作：ポニーキャニオン
オープニング主題歌：HoneyWorks feat.Hanon「君が灯してくれた光を今」
エンディング主題歌：HoneyWorks feat.Kotoha「君の隣は空気が美味しい」
アニメーション制作：HORNETS 製作：コマイ村自治会
【キャスト】
シノノメ・ハジメ：古川慎
リルイ ：鈴代紗弓
ヴェロニカ・バリ：伊藤静
アニャンゴ：桑原由気
オリーヴ・カルメン：緒方佑奈
ナタリー：前田佳織里
リシャット：大野智敬
©奈良一平・講談社／コマイ村自治会
関連リンク
ハコニワリリィオフィシャルサイト
https://hakoniwalily.jp/
TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』公式サイト
https://anime-29sai-dokushin.com