読者が選ぶ「GLドラマ胸キュンキスシーン」トップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2025/10/22】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代GLドラマランキングとして「胸キュン告白・キス・ハグシーン」の3部門で読者アンケートを実施。本記事では「GLドラマ胸キュンキスシーン」トップ10を発表する。
ランキングは、アンケートで読者から寄せられた投票結果、説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部による精査、さらにモデルプレス内の記事への反響などを加味し、決定した。
調査期間：2025年10月1日〜2025年10月6日
回答数：11,787件（性別比：女性83.7％、男性2.7％、回答なし13.6％）
年代内訳：10代12.1％、20代44％、30代29.9％、40代10％、50代3.9％、60代以上0.2％
└うち学生の回答数：3,988件
└内訳：小学生0.3％、中学生4％、高校生36.6％、大学生・専門学生・大学院生59.3％
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
◆「GLドラマ胸キュンキスシーン」トップ10
1位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage」加藤史帆・森カンナ（最終話／MBS）
2位：「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」菅井友香・中村ゆりか（4話／テレビ東京）
3位：「コールミー・バイ・ノーネーム」工藤美桜・尾碕真花（5話／MBS）
4位：「コールミー・バイ・ノーネーム」工藤美桜・尾碕真花（最終話／MBS）
5位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」加藤史帆・森カンナ（最終話／MBS）
6位：「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」菅井友香・中村ゆりか（3話／テレビ東京）
7位：「おとなになっても」山本美月・栗山千明（最終話／Hulu）
8位：「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」菅井友香・中村ゆりか（5話／テレビ東京）
9位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage」加藤史帆・森カンナ（3話／MBS）
10位：「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」菅井友香・中村ゆりか（1話／テレビ東京）
調査期間：2025年10月1日〜2025年10月6日
回答数：11,787件（性別比：女性83.7％、男性2.7％、回答なし13.6％）
年代内訳：10代12.1％、20代44％、30代29.9％、40代10％、50代3.9％、60代以上0.2％
└うち学生の回答数：3,988件
└内訳：小学生0.3％、中学生4％、高校生36.6％、大学生・専門学生・大学院生59.3％
◆1位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage」加藤史帆・森カンナ（最終話）
数々の名シーンを抑え、見事1位に輝いたのは「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage」（MBS／2025年）最終話の加藤史帆と森カンナのキスシーン。想い合いながらもすれ違ってしまった先輩・鹿納弘子（森）と後輩・兎田彩香（加藤）が互いの素直な気持ちを打ち明けた後、いつもの調子で弘子と一線を越えようと試行錯誤する彩香をよそに、弘子は彩香を押し倒し口づけ。そして「ごめん、もう余裕ない」と弘子が言うと、2人は求め合うように情熱的なキスを交わした。最終話で心から通じ合った2人の美しいワンシーンに、多数の支持が集まった。
＜読者コメント＞
・「散々すれ違った2人がやっとの想いで結ばれた時、今までのキスとは格別に熱く、お互いの気持ちをぶつけるような素敵なキスシーンにキュンキュン以上の感情でした！」
・「2人の想いが溢れたキスシーンでやっと想いが通じて幸せそうな彩香ちゃんが可愛すぎました！」
・「『余裕ない』と言いつつも、唇から首筋へと優しく丁寧にキスを繋ぎ、彩香ちゃんを大切にしたいという弘子先輩の愛が感じられるシーンだから」
◆2位：「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」菅井友香・中村ゆりか（4話）
「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」（テレビ東京／2024年）4話の菅井友香と中村ゆりかのキスシーンは2位に。元恋人の春本樹（菅井）に裏切られ憎しみを抱いていた林冬雨（中村）だったが、その裏切りは自身のためだったことが明らかに。今でも愛していると涙ながらにぶつけ合い、これまでの空白期間を埋めるかのような激しいキスに、多くの人が心を打たれた。
＜読者コメント＞
・「今までの空いてた期間を埋めるような熱いキスシーンでした」
・「別れてからもずっと互いを想い合っていた2人。樹が冬雨に別れを告げた本当の理由が分かり、誤解が解けて2人の想いが繋がった瞬間だから」
・「誤解が解けて何年もの想いが伝わったあのシーンは何回観ても感動します」
◆3位：「コールミー・バイ・ノーネーム」工藤美桜・尾碕真花（5話）
3位は「コールミー・バイ・ノーネーム」（MBS／2025年）5話より、工藤美桜と尾碕真花のキス。ゴミ捨て場で出会った謎の女性・古橋琴葉（尾碕）への恋心を自覚した世次愛（工藤）は、琴葉をラブホテルへ連れていく。一瞬のためらいの後、幾度と唇が重なり合う2人の色気溢れるシーンで視聴者を惹き付けた。
＜読者コメント＞
・「緊張感と愛に包まれいて、感動して泣きました」
・「メグち（愛）が手探りながらも、琴葉のことを大切に想ってることがよく分かるシーンで、2人の空気感がこちらにも伝わってきてドキドキする」
・「キスまでの距離が縮まっていく時間がたまらなかった」
◆4位：「コールミー・バイ・ノーネーム」工藤美桜・尾碕真花（最終話）
3位に続き「コールミー・バイ・ノーネーム」最終話より、工藤と尾碕の歩道橋でのキスシーンが4位に。想いをぶつけ合う中、同性同士で関係性を証明できるものがないとこぼす琴葉に対して、愛が「死ぬまで証明し続ける」とキスで誓うという美しいクライマックスに感動の声が寄せられた。
＜読者コメント＞
・「ようやく自分の気持ちに素直になれた2人の溢れ出したようなキスがとても素敵でした！」
・「2人の息遣い、手の震え、求め合う気持ち、全てがリアルな質感で伝わってきた。あんなに儚くて美しいキスシーンは他にない」
・「泣きじゃくる琴葉に『泣くな』と笑いながら声を掛けた愛が印象的でした」
◆5位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」加藤史帆・森カンナ（最終話）
そして5位は「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」（MBS／2024年）最終話より、加藤と森のキス。彩香に惹かれる気持ちを自覚しながらも、過去のトラウマから一歩を踏み出せずにいた弘子に対し、彩香は渾身の力を注いで告白。心を動かされた弘子は、彩香にキスを落とし、自身の恋心を打ち明けながら「私はもう大好きな人を失いたくない」と決意する。2人の想いが通じ合った瞬間は、視聴者の記憶に強く刻まれた。
＜読者コメント＞
・「キスした後に流れる一筋の涙が美しく、何度観てもキュンキュンするし感動します」
・「弘子さんが自分を守ることで大切な人を傷つけていたことに気付いて、前話から打って変わって優しい愛に溢れたキスをするのが良かった」
・「会社の中で2人だけの世界がすごく良かった」
◆6位〜10位の読者コメント一挙紹介
6位：「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」菅井友香・中村ゆりか（3話）
＜読者コメント＞
・「樹の『普通が何かは冬雨が決めていいんだよ』の言葉から、冬雨がキスをする選択をしたところが可愛すぎる」
・「今までは母親に生き方を決められていた冬雨が、樹に何が普通かは自分で決めていいと言われて初めて自分の意思で決めたのが樹とのキスだったので。樹のかっこよさと冬雨の可愛さにキュンとしました。映像も儚く、きらめきがあって綺麗でした」
・「初々しくて瑞々しさが全面に伝わる美しいシーンが良かった」
7位：「おとなになっても」山本美月・栗山千明（最終話）
＜読者コメント＞
・「やっと2人で生活をスタートする新居で初夜キス。原作以上の演出、映像、セリフ、演技…どれをとっても最高でした」
・「はじめての夜、布団の上でのキス。原作にはない場面だったし、山本さんと栗山さんにしか出せない大人な雰囲気と間合いで名場面だと思いました」
・「朱里（栗山千秋）が綾乃（山本美月）のおでこ、頬、唇にキスをする一つひとつの動作に、優しさと愛がこもっていて、綾乃を大切にしたいという気持ちが伝わってきました」
8位：「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」菅井友香・中村ゆりか（5話）
＜読者コメント＞
・「もう何も考えられないほど相手に触れたい、その人が欲しいという気持ちがこれでもかと伝わってきた」
・「冬雨の『キスして？』に『…ここで？』と一瞬戸惑うものの、冬雨のキス待ち顔に瞬殺されてすぐにキスする樹が好きです」
・「冬雨のパワハラ上司から一転、甘々なところが良かった」
9位：「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage」加藤史帆・森カンナ（3話）
＜読者コメント＞
・「彩香が不器用ながら勇気を出した感じがよく表れていて素敵だなと思ったので」
・「今までのあやひろ（彩香＆弘子）からは想像できないほどの激しいキスシーンで初めて観た時の衝撃が忘れられないから」
・「弘子先輩が自分を律してずっと我慢してる中、彩香ちゃんの全力アタックに揺らぎ、キスしたシーンは胸キュンでした」
10位：「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」菅井友香・中村ゆりか（1話）
＜読者コメント＞
・「2人が別れた後の冬雨の人生を想像すると切なくなる」
・「まさかの展開で冬雨の本心が見えて、一気に物語に引き込まれたから。このシーンを観て続きを観たいと思いました」
・「樹にツンツンした態度をとっていた冬雨が気持ちを抑えきれなくて樹にキスしたシーンでは、切なさや可愛さが溢れててキュンとしました」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】