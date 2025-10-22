日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3068（+63.0 +2.10%）
ホンダ 1584（+31.5 +2.03%）
三菱ＵＦＪ 2320（+12.5 +0.54%）
みずほＦＧ 4915（+12 +0.24%）
三井住友ＦＧ 4082（-5 -0.12%）
東京海上 5995（+15 +0.25%）
ＮＴＴ 160（-0.1 -0.06%）
ＫＤＤＩ 2434（-8 -0.33%）
ソフトバンク 220（+0.2 +0.09%）
伊藤忠 8604（+11 +0.13%）
三菱商 3636（+8 +0.22%）
三井物 3737（+16 +0.43%）
武田 4287（+14 +0.33%）
第一三共 4126（+2 +0.05%）
信越化 4944（+21 +0.43%）
日立 4494（-4 -0.09%）
ソニーＧ 4427（+9 +0.20%）
三菱電 3946（+5 +0.13%）
ダイキン 18155（-145 -0.79%）
三菱重 4319（+51 +1.19%）
村田製 2908（-12.5 -0.43%）
東エレク 30640（-70 -0.23%）
ＨＯＹＡ 22934（+14 +0.06%）
ＪＴ 4992（+10 +0.20%）
セブン＆アイ 2011（-5.5 -0.27%）
ファストリ 54708（+158 +0.29%）
リクルート 7885（-25 -0.32%）
任天堂 13193（-47 -0.35%）
ソフトバンクＧ 24861（-59 -0.24%）
キーエンス（普通株） 61530（+700 +1.15%）
