日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3068（+63.0　+2.10%）
ホンダ　1584（+31.5　+2.03%）
三菱ＵＦＪ　2320（+12.5　+0.54%）
みずほＦＧ　4915（+12　+0.24%）
三井住友ＦＧ　4082（-5　-0.12%）
東京海上　5995（+15　+0.25%）
ＮＴＴ　160（-0.1　-0.06%）
ＫＤＤＩ　2434（-8　-0.33%）
ソフトバンク　220（+0.2　+0.09%）
伊藤忠　8604（+11　+0.13%）
三菱商　3636（+8　+0.22%）
三井物　3737（+16　+0.43%）
武田　4287（+14　+0.33%）
第一三共　4126（+2　+0.05%）
信越化　4944（+21　+0.43%）
日立　4494（-4　-0.09%）
ソニーＧ　4427（+9　+0.20%）
三菱電　3946（+5　+0.13%）
ダイキン　18155（-145　-0.79%）
三菱重　4319（+51　+1.19%）
村田製　2908（-12.5　-0.43%）
東エレク　30640（-70　-0.23%）
ＨＯＹＡ　22934（+14　+0.06%）
ＪＴ　4992（+10　+0.20%）
セブン＆アイ　2011（-5.5　-0.27%）
ファストリ　54708（+158　+0.29%）
リクルート　7885（-25　-0.32%）
任天堂　13193（-47　-0.35%）
ソフトバンクＧ　24861（-59　-0.24%）
キーエンス（普通株）　61530（+700　+1.15%）