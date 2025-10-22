【全文公開】遠藤憲一が語る「素はポンコツです」 ″強面俳優″が「お料理動画配信者」になるまで

役者としてのキャリアは40年、出演作品は300本以上！

最新出演映画『見はらし世代』がカンヌ国際映画祭に出品

「いろいろな役にチャレンジする人がバイプレーヤーと呼ばれると思うけど、僕自身は実は明確な意味はわかっていない。ただ、名バイプレーヤーって、″名″が付くと、ある程度は褒めてくれているんだろうなって思います（笑）。僕は、″旬な俳優″って呼ばれるほうが嬉しいですけどね」

俳優の遠藤憲一（64）は、少し照れ臭そうに口を開いた。強面の役からユニークなキャラクターまで幅広く演じ、気が付けば″バイプレーヤー″が代名詞となっていた。

’83年にドラマ『壬生の恋歌』（ＮＨＫ）でテレビデビューし、キャリア40年を超える遠藤は、脇役として作品を支える一方、主演としても数々の作品で存在感を発揮。今でこそ順風満帆に思えるが、さまざまな葛藤があったと振り返る。

「キャリアの転機を迎えたのは、個人事務所を立ち上げた45歳のとき。女房がマネージャーになってくれたことが大きかった。それまではＶシネで任侠モノを中心に活動をしていました。実はＶシネ時代には女装とか、すっごいエロいシーンとか、いっぱいやっているんですよ。でも、『もう少し表現の幅を広げよう』って女房からの提案でバラエティー番組に出るようになったんです。

俺には人を笑わせる力なんてない……って思っていたから、出演するかしないかで最初は何度も喧嘩になりました（笑）。でも、ポンコツな素の自分をさらけ出してもいいんだとわかったら、いつの間にか抵抗がなくなったんですよね」

素の遠藤憲一が親しまれるようになると、仕事の幅が一気に広がった。

かつては、極道や凶悪な犯人役を得意とする″強面俳優″として名を馳（は）せた遠藤だが、近年は″ユーモラスな怪演″が注目を集めている。

’21年公開の映画『地獄の花園』では網タイツにガーターを履（は）いたＯＬ、’24年に主演したドラマ『民王Ｒ』（テレビ朝日系）では妊婦や５歳の園児を演じ遂げた。さらに、人気ドラマシリーズ『ドクターＸ』（テレビ朝日系）では、ヤギになりきり紙切れをムシャムシャ食べてしまったのだから驚きである。

「ここまでやっていいのかって思うことはあるかって？ 思う時もあるし、思わない時もある。それは相手によるかなぁ。例えば、『ドクターＸ』の場合は、相手役の西田敏行さん（享年76）が自分の役をいじり倒して、いろんな感情を引っ張り出してくれたので、紙を食べるような展開になった。共演者だけじゃなく、監督が引っ張り出してくれる時もあるし、台本を読んだ段階で想像力が膨らんで滑稽なことができる場合もあるんです」

現場で怒られた……

そんな遠藤の最新作は、公開中の映画『見はらし世代』。家族の情景と東京都心の再開発がもたらす影響を繊細に描いた作品で、遠藤は主演を務める黒崎煌代（こうだい）（23）の父親役を演じた。

「一言でいうと、不思議なストーリー。でも、とことんリアルを追求した作品でもある。最近はエンターテインメント性の強い作品の出演が多くなって、演技にエッジを効かせていたけど、今回は現実世界のどこかにいそうな父親を演じました。

この作品は出だしから静かに淡々と日常が描かれていて、人間の目線がとてもリアル。かと思えば、後半に『えっ』と思わせる展開も潜（ひそ）んでいる。こういう作風自体が久々だったこともあり、『ぜひ』とお受けしました。

監督の団塚唯我（だんづかゆいが）くんは27歳。初めに監督から来た注文が、『もう少し髪を伸ばしてください』だったんだけど、この歳になると『お任せします』と言われることが多いから新鮮でしたね。演技に関しても、たいていの現場は監督とディスカッションしながら進めていくのですが、団塚くんの場合は任せたほうが良さそうだと思って、とにかく全部言われるままに演じました。それも久しぶりのことだったかな」

現場では、団塚監督から演出を受けつつ役作りに没頭した。小学生の息子役とサッカーボールを蹴りながら仕事の電話をかけるシーンでは、思わず楽しくなってしまい、監督に「やりすぎ」と注意された場面もあったという。

「作品としてはリアルを追求しているから、まったく賑（にぎ）やかなシーンなんてないの。だけど、現場は和気藹々（あいあい）とした雰囲気でしたね。息子役の黒崎くんとは初見だったけど、普段から俺がＴｉｋＴｏｋで変な踊りをしているのを見てくれていたらしく、しょっぱなのシリアスなシーンで顔を突き合わせた瞬間に大爆笑！

俺もつられて笑っちゃって我慢するのが大変だった。やっぱり何度かゲラゲラ笑っちゃうんだよね〜。そしたら助監督に、『海外で評価されるような作品になると思うので、集中してください』って、初老の俳優と20代の若手俳優が一緒に怒られちゃって（笑）。でも、蓋（ふた）を開けてみたら、本当にカンヌ国際映画祭の監督週間に選ばれたからビックリです」

20代の監督や共演者と向き合うなかで、ふと自分の歩んできた時間や世代について意識する瞬間もあったという。

「俺は″バブル世代″になるのかな。ただ、世間がバブルに沸いていた当時は四畳半のアパートに住んでいたし、なんの恩恵も受けなかった。仕事的な″バブル″は50代で、ドラマと映画を５本ぐらい掛け持ちしていたこともありました。今はそこまでハードな働き方をしていませんが、俺らの世代って元気だよね。同世代の俳優さんたちも、まだまだやるぞ！ っていう雰囲気を醸（かも）し出していて恐ろしいぐらい（笑）。

『大追跡』（テレビ朝日系）で共演した佐藤浩市さん（64）や光石研さん（64）もパワフルだし。松重豊さん（62）が監督の『孤独のグルメ』で久しぶりに会ったら驚くほど元気だった。まぁ、現場では『（身体の）あっち痛い、こっち痛い』なんて話してましたが（笑）」

断酒して８年

俳優として走り続ける一方で、オフの日の過ごし方について話が及ぶと、「俺はゴルフとかしないし、それほど友人たちとの付き合いもないんだけど……」と、どこか歯切れ悪く打ち明けた。どうやら″断酒″が関係しているらしい。

「ある時、２時間で帰るって飲みに出かけて、３日間家に帰らなかったことがあって。その時に女房から『（私と）サヨナラするか、お酒止（や）めるか、どっちか選んで』と言われて断酒を決意したわけ。でも、お酒を止めるって、相当な意思を持って日常生活に挑（いど）まないといけない。油断するような場所へ行くと始まっちゃうから、誘われても全部断るようにしてるんだよね。そしたら、友達が誰もいなくなっちゃった（笑）。

でも、飲んでいた頃は毎日二日酔い状態で、一か八かで仕事をしていたから、それがなくなって毎日頭がスッキリしています。断酒して８年！ あ、でも、こうやって止めた年月をすぐに言えるってことは、まだ未練があるってことなのかもしれない（笑）」

断酒して″スイーツ男子″に転向し、最近はＳＮＳでも人気を集めている。

「これまた女房の提案で、ＳＮＳはわりと早い段階から参入しましたね。スイーツ紹介や、簡単なデザートを作って投稿したら評判が良くて。あと、ＴｉｋＴｏｋなどで配信しているショートドラマもやっているのですが、普段まったく接点のない中高生たちにも認知されるようになって驚いています」

ＳＮＳ配信がきっかけで、今年から″自炊ドキュメンタリー″『きっちりおじさんのてんやわんやクッキング』（ＢＳ朝日系）のレギュラー放送が始まった。

「俺のお料理動画を見た制作陣が、″できないのに頑張ってるおじさん″を面白いと思ったんじゃないのかな。素を出せるのは楽しいんだけど、料理番組は収録時間がスゲー長い！ 買い出しから料理まで、全部一人でやらなきゃいけないし、２本撮りだから合計７〜８時間カメラの前で作業しっ放し。毎回くたびれちゃうから家で自炊しなくなっちゃった（笑）」

そう茶目っ気たっぷりに笑って話す視線の先には、マネージャーを務める奥様の姿がある。「この前作ってくれた卵が入ったお味噌汁はおいしかったですよ」と、奥様から100点満点のお墨付きが出ると、満面の笑みを浮かべた。

映像の世界だけではなく、ＳＮＳにも進出し、常に進化をし続ける遠藤は昨今の業界の変化について、どう感じているのだろうか。

「地上波、映画、配信、ＳＮＳと表現の幅が広がったことで、テレビ一強ではなくなったけれど、それはそれで良い変化なのかなと思います。俳優の在（あ）り方も変わってきて、″俳優だけやっていればいい″という時代から、監督やプロデュース業にチャレンジする人も増えてきた。俺も７年ぐらい書き貯めているドラマの脚本があるから、それを形にするのが当面の目標かな」

芸能界きっての名バイプレーヤーが、″旬な脚本家″と呼ばれる日は近そうだ。

『FRIDAY』2025年10月24･31日合併号より