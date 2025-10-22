東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値151.93　高値152.17　安値150.47

154.28　ハイブレイク
153.22　抵抗2
152.58　抵抗1
151.52　ピボット
150.88　支持1
149.82　支持2
149.18　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1600　高値1.1655　安値1.1598

1.1694　ハイブレイク
1.1675　抵抗2
1.1637　抵抗1
1.1618　ピボット
1.1580　支持1
1.1561　支持2
1.1523　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3371　高値1.3416　安値1.3361

1.3459　ハイブレイク
1.3438　抵抗2
1.3404　抵抗1
1.3383　ピボット
1.3349　支持1
1.3328　支持2
1.3294　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7964　高値0.7965　安値0.7914

0.8032　ハイブレイク
0.7999　抵抗2
0.7981　抵抗1
0.7948　ピボット
0.7930　支持1
0.7897　支持2
0.7879　ローブレイク