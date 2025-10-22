東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値151.93 高値152.17 安値150.47
154.28 ハイブレイク
153.22 抵抗2
152.58 抵抗1
151.52 ピボット
150.88 支持1
149.82 支持2
149.18 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1600 高値1.1655 安値1.1598
1.1694 ハイブレイク
1.1675 抵抗2
1.1637 抵抗1
1.1618 ピボット
1.1580 支持1
1.1561 支持2
1.1523 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3371 高値1.3416 安値1.3361
1.3459 ハイブレイク
1.3438 抵抗2
1.3404 抵抗1
1.3383 ピボット
1.3349 支持1
1.3328 支持2
1.3294 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7964 高値0.7965 安値0.7914
0.8032 ハイブレイク
0.7999 抵抗2
0.7981 抵抗1
0.7948 ピボット
0.7930 支持1
0.7897 支持2
0.7879 ローブレイク
