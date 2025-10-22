ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が２１日（日本時間２２日）、オンライン取材に応じ２４日（同２５日）に敵地で第１戦を迎えるブルージェイズとのワールドシリーズの先発投手を発表した。

第１、２戦目はナ・リーグ優勝決定シリーズのブルワーズ戦と変わらず「スネル、山本」と明言。ワイルドカードシリーズ、リーグ優勝決定シリーズに続いて１、２戦目は左右のエースブレーク・スネル投手（３２）、山本由伸投手（２７）に託すことになった。第３戦目以降は「状況を見て判断する」と口にしたが、リーグ優勝決定シリーズと同じ並びで本拠地での第３戦はタイラー・グラスノー投手（３２）、第４戦は大谷翔平投手（３１）となる可能性が高そうだ。

ドジャースはナ・リーグ西地区を制したが、第３シードでワイルドカードシリーズからポストシーズンの戦いが始まった。レッズを無傷２連勝で破ると、地区シリーズでは第２シードだったフィリーズを３勝１敗で撃破。両リーグ最多の今季９７勝を挙げていたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでは、レギュラーシーズンで６戦全敗だった相手に４連勝して一気に２年連続のワールドシリーズ進出を決めた。

ここまでスネル、山本、グラスノー、大谷の先発陣が絶好調。課題だった救援も佐々木が抑えに抜てきされて安定した投球を見せ、救世主となっている。打撃陣は大谷の不調は気がかりだったが、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦では３本塁打を放ち、不振を吹き飛ばした。

２４日（同２５日）からはア・リーグ最多９４勝を挙げた第１シードのブルージェイズとワールドシリーズを迎える。ブルージェイズは地区シリーズでヤンキース、ア・リーグ優勝決定シリーズでマリナーズを破って１９９３年以来３２年ぶりにワールドシリーズへ駒を進めた。