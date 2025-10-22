¡Ö¤ªÁ°¤ò¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤¹¤ë¡×Éü½²¤Î¡È¶¦ÈÈ¼Ô¡É¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í ¡ß ¤Î¤ó¥³¥ó¥Ó¤¬Ç®¤¤¡Ø¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù4ÏÃ
¡¡¤Î¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÂè4ÏÃ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡×¡£¤½¤ì¤ÏÎé»Ò¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡¢ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤ÈÆ£Æ²¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÅêÎ»¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤Î¤ó±é¤¸¤ëÈôÄ»¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÆ£Æ²¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¡Ë
¡¡»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â¾´ý¤Î¼öÇû¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£ÂÐ¶ÉÃæ¡¢ÆÍÁ³°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÈôÄ»¡£Û¯Û°¤È¤¹¤ëÃæ¤ÇÈôÄ»¤Î¼ª¤Ë¤Ï¡Ö¾´ý¤ò¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Î·Ë»Ò¡Ê±ü´Ó·°¡Ë¡£ÈôÄ»¤Ë¤ÏÂÐ¶ÉÁê¼ê¤Î´é¤¬Êì¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢ÍÄ¤¤ÈôÄ»¤¬¾´ý¤ò»Ø¤¹¤È·Ë»Ò¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤«¤éÈôÄ»¤Ï¾´ý¤ò¤ä¤á¤¿¡£ºÆ¤ÓÈôÄ»¤¬¾´ý¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·Ë»Ò¤¬¡ÈË´Îî¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ£Æ²¤â¤Þ¤¿Ë´¤Éã¤Î»×¤¤¤ËÊó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤ò¤º¤Ã¤È°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ£Æ²¤¬¤Ê¤¼¾´ý³¦¤òÂà¤¤¤¿¤Î¤«¤¬Âè4ÏÃ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æ£Æ²¤¬¾´°ì¤ò²¥¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¾´°ì¤È¤ÎÂÐ¶É¤È¤Ê¤ë²¦ÎµÀï¤ÎÁ°Æü¤Ë¡¢Æ£Æ²¤ÎÉã¿Æ¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÉã¤Ë¾´ý¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿Æ£Æ²¡£¾´°ì¤È¤ÎÂÐ¶É¤ÏÉã¿Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àº¿À¾õÂÖ¤ÏºÇ°¤ÎÃæ¡¢Î×¤ó¤ÀÂÐ¶É¤ÏÆ£Æ²¤Î»´ÇÔ¡£Æ£Æ²¤ÏÐí¤¤¤¿¤Þ¤ÞÉã¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¾´°ì¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¾´ý»Ø¤·¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ªÉãÍÍ¤Ï¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤À¡×¤È»Ä¹ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¡£Æ¬¤ËÍè¤¿Æ£Æ²¤Ï¾´°ì¤Î´éÌÌ¤ò²¥¤ê¡¢´ý»Î¤ò¼¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Âè3ÏÃ¤Ç¾´°ì¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¶Ìé¡Ê¿¹½¥ÅÍ¡Ë¤È°ø±ï¤á¤¤¤¿²ñÏÃ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ê¤é¤½¤ÎÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¾´ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤¿²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£ÈôÄ»¤ÏÆ£Æ²¤ò¡¢Æ£Æ²¤ÏÈôÄ»¤ò¸«¤Æ·ÚÊÎ¤·¤Æ¤Ï¡¢È¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¼«²ü¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¡¢¸ß¤¤¤ËÁ°¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¼«¿È¤Î¹õÀ±¤òÉã¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿Æ£Æ²¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¿ÆÉã¡×¤ÈÉã¤Î°ä¹ü¤ò¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤«¤é»µ¤¯¡£¼öÇû¤«¤é¤Î²òÊü¤À¡£Á°¤ò¸þ¤¯Æ£Æ²¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÎÏ¶¯¤¤¡£¡Ö¤ªÁ°¤ò¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤¹¤ë¡£ÅêÎ»¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿ÈôÄ»¤âµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢Æ£Æ²¤È°ì½ï¤Ë»¶¹ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈôÄ»¤¬Ä¤¤¦ÍýÍ³¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÈôÄ»¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤È¤¤¤¿¤éÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈºÉ¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÈôÄ»¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤ò¸·¤·¤¯¤âÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ëÎé»Ò¤Î»Ñ¤À¡£´°Á´¤Ë¥Ò¥â¾õÂÖ¤ÎÆ£Æ²¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢ÈôÄ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ä¡£·ë²ÌÅª¤Ë2¿Í¤ÏÊ´¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµï¸õÀè¤ÎÎé»Ò¤Î¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëÎé»Ò¤¬±¢¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾´°ì¤Ï·ë¾ë²È¤ËÍ³Æà¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤¬ÃÖ¤Ëº¤ì¤¿´ýÉè¤Ë¡Ö¹ñ¸«ÈôÄ»¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¾¯¤·¤º¤Ä¶ð¤ò¿Ê¤á¤ëÌ¼¤Î¡È¶ð²»¡É¤Ë¾´°ì¤Ï¶»Áû¤®¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áÅÏÊÕ¾´¹À¡Ë