NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」が新たにスタートした。明治時代の作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルにした物語である。ギリシャに生まれて、アイルランドで幼少時代を過ごしたラフカディオ・ハーンが日本に渡ったのは、40歳のとき。翌年に小泉セツと結婚し、46歳で日本国籍を取得。小泉八雲として第2の人生を送った。「耳なし芳一」などの『怪談』で知られる小泉八雲と、その妻の小泉セツは、どんな生涯を送ったのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

明治初期に相次いだ武士の「髷トラブル」

NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」が描いている社会は、決して明るいものではない。明治維新によって、いきなり武士の世が終わり、価値観の転換を迫られる人々。とりわけ、武士の家の戸惑いは大きく、喪失感のなか、慣れない商いを始めたりしながら、必死に毎日を生きる様子が描かれている。

それにもかかわらず、毎朝、「ばけばけ」から元気をもらっているという視聴者は、私だけではないだろう。郄石あかりが演じる主人公・松野トキの前向きなキャラクターもさることながら、ユーモアラスな松野家のやりとりがほっこりさせてくれる。

武士であることにこだわり続ける、岡部たかし演じる父の松野司之介と、小日向文世演じる祖父の勘右衛門。二人の男性陣が髷を切らずにいることから、トキはお見合いで先方から断られてしまう。トキも二人に思わず、こんな言葉を吐いてしまうシーンがあった。

「武士でおるのは別に構わんし、いつまでやっててもいいけど、やるなら人の為になる武士やってよ。人の為になって、人に好かれて、人を幸せにする、それが出来んのならせめて、人に迷惑かけない武士やっててよ。人の邪魔にならん、せめて娘の見合いをダメにしない程度のね！」

トキがこう言いたくなる気持ちもよくわかるが、武士にとって髷を切るというのは、簡単なことではなかった。実際にも明治初期には、髷を巡る様々なトラブルがあったようだ。

強制力はなかった武士への「散髪脱刀令」

「散切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする」

この有名なフレーズが象徴しているように、明治維新を契機に、日本人の生活や考え方は大きく変わった。そして、見た目も明らかに変化している。ちょんまげを切り、刀を捨て、着るものも和装から洋装へと移行した。

日本人のいでたちを大きく変えるきっかけとなったのが、「散髪脱刀令」である。明治4年8月9日、明治政府によって、次のような内容で発令された。

「散髪、制服、略服、脱刀トモ、勝手タルベキ事」

髪も服装も、刀を持たないことも、勝手にやればよい。つまり、髷を結わず散髪してよいし、士族でも帯刀しなくてよい、ということになる。

「散髪脱刀令」という響きから、強制的なものだったと誤解されやすいが、実際のところは「自分勝手にやればよい」というのが政府の発令だった。強制でないだけあって、その後、明治政府側の指導者や官僚たち、天皇自身が洋装して散髪したものの、民衆に定着するまでには時間が必要であった。

大阪府大参事の渡辺昇が明治5年9月に「頭髪に関する論達」を交付して「頭部保護のために散髪せよ」と促した。それをきっかけに、散髪普及のための県令が出されて、徐々に浸透していくことになる。

だが、ちょんまげをただ切ればいいのか、ということで、おかしな髪型も続出。めちゃくちゃに散髪した者や、河童のような髪型をする者や、逆に中央にだけ髪を生やす者などが出てきて、収集がつかない状況にも陥っていたようだ。

現在の福島県にあたる地域では、頭髪を前半分だけそって後ろのほうを残す「半髪者」には税金をかける、という案まで出たという。ほとんどコント劇のような展開である。

もう一つ、政府にとって誤算だったのが、男性にならって、髪を切り出した女性たちがいたことだ。当時はまだ「女性の髪は長くあるべし」という風潮が強く、明治5年3月の『新聞雑誌』には、次のような記事が掲載された。

「近頃、府下にて往々女子の断髪する者あり。固より我古俗にもあらず、また西洋文化の諸国にも未だ曽て見ざることにして、その醜態陋風見るに忍びず」

随分と酷い書かれようだが、明治5年4月5日には、女子の断髪禁止令が東京府から出された。このことから、4月5日は「ヘアカットの日」に制定されている。

「髪を切ってもよい」と言ったり、「女性はやっぱり切るな」と言ったり、明治政府の迷走ぶりが見て取れる。

明治の武士のリアルな困惑を描いている「ばけばけ」

「ばけばけ」では、父と祖父の「髷」のせいで縁談がダメになったトキのもとに、2度目のお見合いのチャンスが訪れる。

実はその前にトキは、堤真一演じる仲人の雨清水傳と、北川景子演じるその妻のタエから「婿を取るのではなく、嫁入りしてはどうか」とすすめられていた。確かに、髷にこだわる父と祖父がいるような家に、婿入りしたいと思う男性はまれだろう。

しかし、トキは嫁入りではなく、あくまでも婿をとることにこだわった。こう言って固辞している。

「私ひとりだけ幸せになってもつまらんと申しますか、幸せでないと申しますか。みんなで幸せになって、初めて幸せなので」

このセリフを密かに聞いていた父・司之介。自分のせいだと反省したようだ。2回目のお見合いでは、なんと司之介は髷を落として登場。SNSでは「落ち武者」がトレンドワード入りするなど、大盛り上がりとなった。

しかし、明治初期の世相をみてみれば、あながちフィクションとも言えなさそうだ。明治初期の武士たちの悪戦苦闘ぶりを面白おかしく、かつ、リアルに描いている「ばけばけ」。これからの展開も楽しみだ。

