○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・貿易統計
１５：００　英・消費者物価指数
１５：００　英・小売物価指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：２５　ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
※米・２０年債入札
※インド市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：令和ＡＨ<296A>，フューチャー<4722>，ＯＢシステム<5576>
※海外企業決算発表：アルコア，ＩＢＭ，ＡＴ＆Ｔ，テスラほか

（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。

出所：MINKABU PRESS