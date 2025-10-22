２２日の主なマーケットイベント ２２日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・貿易統計

１５：００ 英・消費者物価指数

１５：００ 英・小売物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：２５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言

※米・２０年債入札

※インド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：令和ＡＨ<296A>，フューチャー<4722>，ＯＢシステム<5576>

※海外企業決算発表：アルコア，ＩＢＭ，ＡＴ＆Ｔ，テスラほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS