第77回カンヌ国際映画祭でカメラドールにノミネートされた映画『Good One（原題）』が、『グッドワン』の邦題で2026年1月16日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国公開されることが決定した。

本作は、父とその友人との旅を通して“大人の不完全さ”に気づいてしまった17歳の少女の成長を描いたヒューマンドラマ。監督は、ロジャー・ドナルドソン監督の娘としても知られるインディア・ドナルドソンが務めた。本作が長編監督デビューながら、カンヌ国際映画祭で新人監督賞にあたるカメラドールにノミネートされ、サンダンス映画祭でも審査員賞候補になるなど、国際的に高く評価された。音楽は、ロサンゼルスのマルチメディア・アーティスト、セリア・ホランダーが担当した。

主人公のサムを演じたのは、本作が映画初主演となるリリー・コリアス。サムの父・クリスを『ドラッグストア・カウボーイ』『ライフ・ゴーズ・オン 彼女たちの選択』のジェームズ・レグロス、父の友人マットを『プリズン・ブレイク』のダニー・マッカーシーがそれぞれ務めた。

17歳の少女サム（リリー・コリアス）は、父クリス（ジェームズ・レグロス）と彼の旧友マット（ダニー・マッカーシー）とともに、ニューヨーク州キャッツキル山地へ2泊3日のキャンプに出かける。2人の男たちは、旅路の間、長年のわだかまりをぶつけ合いながらも、ゆるやかにじゃれ合う。年齢以上に聡明なサムは、彼らの小競り合いに半ば呆れつつも、聞き役、世話役を全面的に引き受ける。しかし、男たちの行動によってサムの“大人への信頼”が裏切られたとき、サムと父は“親子の絆が揺らぐ瞬間”を迎えることになる。

あわせてポスタービジュアルと予告編も公開。『わたしは最悪。』『ナミビアの砂漠』『私たちが光と想うすべて』などを手がけたアートディレクター石井勇一がデザインを担当したポスタービジュアルは、森のなかで17歳のサムが何かを見つめる姿が捉えられている。中央に配置されたタイトルロゴの「GOOD ONE」は、“GOOD”の綴りを引き延ばし、中央の「OOO」がぐるぐると手書きで描かれており、少女が抱える“もやもや”した感情や、「いい子でいよう」とする意識、そして“ほんとうの自分”のあいだに生まれる揺らぎを象徴している。

予告編では、キャンプの旅を通して交わされる何気ない会話や沈黙、そしてサム（リリー・コリアス）が見つめる大人の不完全さや複雑さが、静けさのなかに緊張とわずかな居心地の悪さを湛えながら軽やかに描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）