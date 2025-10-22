２２日の株式相場見通し＝続伸か、高市新政権誕生でリスク選好 ２２日の株式相場見通し＝続伸か、高市新政権誕生でリスク選好

２２日の東京株式市場は目先筋の利益確定売りと出遅れた向きの押し目買いニーズが交錯するなか、やや買いの勢いが勝る展開となりそうだ。前日に日経平均は後場に入って値を消す形となり、一時小幅マイナス圏に沈むなど上値の重さが意識された。きょうもこれまで全体相場を牽引してきた主力銘柄の一角に利食い急ぎの動きが出やすく、日経平均は４万９０００円台半ばを中心とした値動きが想定される。前日の欧州株市場は高安まちまちながら独ＤＡＸや仏ＣＡＣ４０など主要国の株価は堅調な動きが目立った。フランスの政局不安がやや後退する状況で投資家のリスクを取る動きが復活、仏ＣＡＣ４０は約１年５カ月ぶりに史上最高値を更新している。欧州全体の株価動向を反映したストックス・ヨーロッパ６００指数も続伸し、最高値街道への復帰を目前にとらえている。他方、米国株市場も強さを発揮し、ＮＹダウが３連騰で今月３日以来となる最高値を更新した。スリーエム＜MMM＞やコカ・コーラ＜KO＞、ゼネラル・モーターズ＜GM＞など個別企業の好決算発表を足場に投資家の強気マインドを後押しした。米地銀を巡る信用リスクへの懸念がひと頃より緩和されていることも、市場センチメントの改善に寄与している。ただ、ハイテク株の一角には利食われる銘柄も散見され、ナスダック総合株価指数は３日ぶりに小反落となった。半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も反落した。東京市場では欧米株市場が総じてリスク選好の地合いを維持したことを受け、根強い物色意欲が反映されそうだ。足もと外国為替市場でドル高・円安方向に振れていることも追い風となる。ただ、高市早苗首相の誕生で目先出尽くし感も意識されやすく上値は限定的となる可能性が高い。展開次第で日経平均は下げに転じるケースも予想される。



２１日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比２１８ドル１６セント高の４万６９２４ドル７４セントと３日続伸。ナスダック総合株価指数は同３６．８８ポイント安の２万２９５３．６３だった。



日程面では、きょうは９月の貿易統計、１０月の主要銀行貸出動向アンケート調査、実質輸出入の動向など。海外ではトルコ中銀の金融政策決定会合、インドネシア中銀の政策金利決定、９月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）、米２０年物国債の入札など。なお、インド市場は休場。



