妊娠中こそ「歯科受診」を忘れずに! 安心して歯医者に通うためのポイント【歯科医監修】

「つわりで歯磨きをするのもツライ……」。そんな日々をお過ごしの妊婦さんも多いのではないでしょうか？ 妊娠中はつわりにくわえ、ホルモンバランスや生活習慣の変化により、お口トラブルが生じやすくなります。これらのトラブルは妊婦さんのみならず、お腹の赤ちゃんにも影響を与える可能性があるため注意が必要です。そこで妊娠中の歯科受診を安心して通うためのポイントについて、江並歯科の江並先生に解説していただきました。





監修歯科医師：

江並 大和（江並歯科）

日本歯科大学新潟生命歯学部卒業。日本歯科大学新潟病院研修終了。芦屋市および神戸市の歯科医院での勤務を経たのち、父の代から30年以上続く歯科医院を引き継ぎ、江並歯科を開院。患者とのコミュニケーションを重視し、「かかりつけの歯医者さん」として地域に根ざす。治療だけでなく、日常のケアや口腔健康の相談にも応じる。スタッフ一丸となって、通いやすく安心できる歯科医院を目指している。

編集部

妊娠中に歯科を受診することに不安や疑問を持つ妊婦さんも多いと思いますが、それでも受診するメリットはあるのでしょうか？

江並先生

妊娠中の歯科受診には大きなメリットがあります。妊娠中は通常よりもむし歯・歯周病になりやすい一方で、体の様々な変化によりセルフケアが不十分になってしまうことも少なくありません。このような時期だからこそ、歯科医院で適切なアドバイスを受けることが、お口のトラブルを防ぐうえで非常に重要となります。

編集部

妊娠中の歯科受診は、出産や出産後の生活にも良い影響はありますか？

江並先生

もちろん、あります。例えば、妊娠中にむし歯があると、出産時の「いきみ」で歯が割れてしまうことがあります。また、先述のように、妊娠中の歯周病は早産や低体重児出産のリスクを高めてしまいます。このような出産に関わるリスクを軽減することも、妊娠中の歯科受診の大きな目的の1つです。さらに、出産後は育児で忙しくなり、歯科治療の時間を取るのが難しくなります。出産前にしっかりと治療を終えておくことで、その後の育児に安心して集中できる環境が整えられるでしょう。

編集部

妊娠中に歯科医院を受診する場合、どのタイミングに受診するのが良いですか？

江並先生

一般的に言われているのが、「安定期」と呼ばれる妊娠16週から27週の時期です。ただ、安定期に入ってもなかなか体調が落ち着かなかったり、つわりが続いていたりする方もいらっしゃいます。そのような場合は無理に安定期にこだわらず、体調が落ち着いた段階で、産婦人科の先生に歯科受診のタイミングについて相談してみましょう。

編集部

妊娠中でも、安定期であれば歯科治療を受けることはできるのでしょうか？

江並先生

基本的に、安定期であれば歯科治療は問題なく受けることができます。ただし、抜歯などの外科処置については、母体への影響を考えて慎重な判断が必要です。気になる麻酔やレントゲンの影響ですが、麻酔に関してはお腹の赤ちゃんへの影響はほとんどありません。また、レントゲンに関しても、近年はデジタル化によって被ばく量が大幅に抑えられていますし、お腹に防護エプロンもつけるので、問題なく行えます。

編集部

最後に、読者へメッセージをお願いします。

江並先生

妊娠中は様々な不安を抱えてしまうものですが、お口は赤ちゃんの栄養の入り口となる部分でもありますので、歯科医院のサポートを積極的に受けていただきたいと思います。歯科医院は多くの女性スタッフが働いていることが多い場でもあるため、お口に関する不安を解消できるだけでなく、妊娠や出産に関する経験談や共感、アドバイスが得られるでしょう。お口の健康だけでなく、妊娠中の様々な不安を少しでも軽減できる場として、ぜひ歯科医院を活用していただきたいと思います。

※この記事はMedical DOCにて＜つわりがひどい時はどうしたらいい? 妊娠中の口腔ケアやブラッシングのコツを歯科医が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。