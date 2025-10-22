“堅守”インテルが3試合連続の無失点勝ちでCL3連勝＆公式戦7連勝

写真拡大

　UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第3節が22日に行われ、ユニオン・サン・ジロワーズとインテルが対戦した。

　立ち上がりはホームのユニオン・サン・ジロワーズがインテル陣内に攻め込みゴールに迫る場面を作り出したが、GKヤン・ゾマーの好セーブなどもあり得点を許さない。すると前半の終盤にインテルの我慢が身を結ぶ。41分に得た左CKの流れからゴール前にこぼれたボールをデンゼル・ダンフリースが豪快に蹴り込んで先手を奪った。

　さらにインテルは前半アディショナルタイムにもダンフリースの持ち上がりからフランチェスコ・ピーオ・エスポジトを経由し、ラウタロ・マルティネスが加点。2点をリードして迎えた後半にもハカン・チャルハノールのPKとフランチェスコ・ピーオ・エスポジトの今大会初ゴールで着実に得点点を重ねた。

　終わってみれば、アウェイのインテルが4点を奪って勝利。アーセナルと共に今大会の無失点継続にも成功した。一方、敗れたユニオン・サン・ジロワーズは序盤の好機を生かしきれなかったことが響いた。

【スコア】
ユニオン・サン・ジロワーズ　0−4　インテル

【得点者】
0−1　41分　デンゼル・ダンフリース（インテル）
0−2　45＋1分　ラウタロ・マルティネス（インテル）
0−3　53分　ハカン・チャルハノール（PK／インテル）
0−4　76分　フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）