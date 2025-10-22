幾田りら「スパークル」がオリコン週間ストリーミングランキングにて自身初の累積再生数2億回を突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが2022年1月17日にリリースしたデジタルシングル「スパークル」が、10月22日発表の2025年10月27日付「オリコン週間ストリーミングランキング」にて、累積再生数2億回を突破。自身初となる累積再生数2億回突破作品となった。

■『THE FIRST TAKE』の映像は1,500万回再生を記録

「スパークル」は、ABEMAオリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。蜜柑編』（2022年1月17日放送開始）および『今日、好きになりました。卒業編2022』（2022年2月21日放送開始）の主題歌として書き下ろされた楽曲。

そして、2022年5月にはYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）にて同曲のパフォーマンスを披露。その映像は現在までに1,500万回再生を記録している。

さらに、同企画で披露した際の音源は、2025年4月に放送された『今日、好きになりました。ニュージーランド編』の挿入歌としても起用されるなど、リリースから3年以上が経った今もなお多くの人々に愛され続けている。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Actor」

■関連リンク

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/

■【画像】「スパークル」のジャケット