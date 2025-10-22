Image: Policing Lab

パグって犬じゃんと思ったら、紹介動画にちゃんとパグが映っていた件。

アメリカの監視社会っぷりを実感したければ、フロリダを見れば一目瞭然です。自動化された警察システムが日々どんどんクリエイティブになっています。

さて、フロリダ州の保安官事務所が｢プライバシーって何？｣的な最新兵器を繰り出してきたんですけど、何だと思います？ なんと、監視技術満載でドローンまで発射できる自律走行パトカーです！

AIと監視技術を詰め込んだハイテク自律走行パトカー

今月初め、マイアミ・デイド郡保安官事務所は、｢PUG（パグ）｣と名付けられた新しいパトカーの試験導入を発表しました。

これは｢Police Unmanned Ground vehicle（警察無人地上車両）｣の略で、現場をパトロールする保安官代理のパートナー（Patrol Partner）と紹介されています。

PUGは、最先端の監視技術を満載した自律走行車になる予定。保安官事務所によると、PUGは｢AIによる分析機能、リアルタイムの犯罪データ、360度カメラ、熱画像カメラ、ナンバープレート認識装置、さらにドローン発射機能を含むセンサー群｣を活用するとのことです。

なお、自律走行機能はPerrone Roboticsという企業が提供しています。

百聞は一見に如かず。犬のパグもあわせて、とくとご覧あれ。

Today, the Miami-Dade Sheriff’s Office made history as we unveiled the nation’s first autonomous patrol vehicle - the PUG Patrol Partner - in partnership with Policing Lab.



Equipped with AI-driven analytics, 360° cameras, thermal imaging, license plate recognition, and drone… pic.twitter.com/1tvFOLeInG - Miami-Dade Sheriff’s Office (@MiamiDade_SO) October 2, 2025

ドローンを飛ばして搭載AIがリモート操作するのかと思ったら、パトカーとつながった状態で屋根の上に浮く感じみたいですね。

｢いまのところ｣はPR目的の見せ物

では、このPUGはいったい何をするのでしょうか？ 答えは、｢今のところ、ほぼ何もしない」です。少なくとも、現段階では実用的な警察ツールというよりも、PR目的の｢見せ物｣に近いようです。

保安官事務所の発表によると、この車両は地域住民との交流を担当する部署に配備され、｢地域イベントなどに派遣｣される予定。住民から意見を集めたうえで、本格的なパトロール業務に導入するかどうかを検討するとしています。プロパガ……いや、なんでもない。

PUGは、非営利団体であるPolicing Lab（ポリシング・ラボ）と共同で開発されました。同団体は、｢専門的な技術支援や実践的な訓練、そして先進技術を通じて、警察組織の能力強化を図る」ことを使命に掲げています。

人間が現場の仕事に集中するためのツールと開発者

Policing LabのMarjolijn Bruggeling事務局長は、プレスリリースで次のように述べています。

このプログラムは、現場の保安官代理にとってハイテクの賢い相棒を提供します。PUGは状況認識能力を高め、反復作業を自動化し、保安官代理が複雑で人間的な側面の警察活動に集中できるようにします。より安全で効率的な治安維持への現実的な一歩です。

広がる監視と、懸念される民間への委託

監視技術は進化を続け、アメリカの一般市民の生活に深く介入するようになっています。ナンバープレート読取装置を製造する業界の成長はその一例に過ぎません。

同時に、警察当局は多くの業務を民間企業に外注できるようになっています。こうした民間企業によるシステムは市民を常時監視し、警察から要請があればデータを提供します。Amazon Ring（アマゾン・リング）がその典型です。

この流れでいけば、AI搭載の銃座を背負ったロボット犬が住宅地をうろつく日もそう遠くないかもしれませんね。

ロボット犬の見た目がパグだったら回収が完璧かも…。

Reference: Miami-Dade Sheriff's Office, Perrone Robotics, X, Boston.com